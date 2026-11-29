Pertek'te köylülerden keklik avı tepkisi

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyü sakinleri, bölgede yoğunlaşan keklik avcılığına tepki gösterdi. Hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını belirten köylüler, kontrolsüz avcılık nedeniyle keklik popülasyonunun zarar gördüğünü, yaralı hayvanlarla karşılaştıklarını ve av silahlarından çı... Daha Fazla Göster Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyü sakinleri, bölgede yoğunlaşan keklik avcılığına tepki gösterdi. Hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını belirten köylüler, kontrolsüz avcılık nedeniyle keklik popülasyonunun zarar gördüğünü, yaralı hayvanlarla karşılaştıklarını ve av silahlarından çıkan seslerin merada otlayan koyunları ürküttüğünü belirtti. Köylüler, bölgede avcılığın sınırlandırılması ve denetimlerin artırılmasını istedi.(ANKA) Daha Az Göster