Muğlaspor: 0 - Bursaspor: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor, deplasmanda Muğlaspor'u 3-0 mağlup etti. 2. yarıda Kelechi Iheanacho (2) ile Hüseyin Maldar'ın attığı gollerle galibiyete uzanan ve 2. sıradaki yerini koruyan Bursaspor, puanını 22'ye yükseltti. Muğlaspor ise 12 puanda kaldı.
Giriş: 15 Ekim 2026 - 21:50 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Muğlaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Bursaspor oldu.
Yeşil Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 58 ile 79'da Kelechi Iheanacho, 83. dakikada da Hüseyin Maldar attı.
Bu sonucun ardından Bursaspor, haftayı 22 puanla 2. sırada tamamladı. Ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Muğlaspor ise 12 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Muğlaspor, Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak. Bursaspor, Pendikspor'u ağırlayacak.
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