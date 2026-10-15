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        Muğlaspor: 0 - Bursaspor: 3 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor, deplasmanda Muğlaspor'u 3-0 mağlup etti. 2. yarıda Kelechi Iheanacho (2) ile Hüseyin Maldar'ın attığı gollerle galibiyete uzanan ve 2. sıradaki yerini koruyan Bursaspor, puanını 22'ye yükseltti. Muğlaspor ise 12 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 21:50 Güncelleme:
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        Bursaspor 2. yarıda açıldı!

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Muğlaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Bursaspor oldu.

        Yeşil Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 58 ile 79'da Kelechi Iheanacho, 83. dakikada da Hüseyin Maldar attı.

        Bu sonucun ardından Bursaspor, haftayı 22 puanla 2. sırada tamamladı. Ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Muğlaspor ise 12 puanda kaldı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Muğlaspor, Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak. Bursaspor, Pendikspor'u ağırlayacak.

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