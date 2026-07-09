Murat Kılıç: Beşiktaş'ın her zaman hedefi zirvedir

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi.

"BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ HER ZAMAN ZİRVEDİR"

Fikstür çekimin ardından basın mensuplarına konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, "2026-2027 sezonu tüm Süper Lig kulüplerine hayırlı uğurlu olsun. Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik ediyorum. Dileğimiz, bu sezon futbolun güzelliklerinin konuşulduğu, özellikle hakem hatalarının olmadığı, sakatlıkların olmadığı, hak edenin kazandığı güzel bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum. Fikstür çekimi hepimize hayırlı olsun. Ama Beşiktaş için içeride, dışarıda, rakibin kim olduğundan bağımsız, bu kura çekiminin çok önemi yok. Çünkü Beşiktaş'ın tek hedefi var, ligdeki 34 maçta, Türkiye Kupası'nda, Avrupa kupalarındaki tüm maçlarında sahaya kazanmak için çıkmak. Beşiktaş'ın her zaman hedefi zirvedir. Camiamızı ve Beşiktaş'ı büyük yapan işte budur" diye konuştu.

"TÜM EKSİKLERİMİZİ EN KISA ZAMANDA GİDERECEĞİZ"

Bu sene yarışmacı ve iyi bir kadro kurduklarını söyleyen Kılıç, "Birkaç eksiğimiz var. Bu eksiklerimizi teknik ekibimiz, başkanımız büyük bir titizlikle en gerekli zamanda, ekonomimize en uygun bir şekilde yapacaktır. Taraftarımız, camiamız müsterih olsun. Tüm eksiklerimizi en kısa zamanda gidereceğiz. Biz yönetim kurulu olarak Beşiktaş'ı hak ettiği yerde, layık olduğu yere taşımak için geceyi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Serdar Adalı'nın önderliğinde çok iyi bir Beşiktaş, sportif dalgalanmaların yaşanmadığı, istikrarın olduğu iyi bir Beşiktaş yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bizim en büyük gücümüz taraftarımız, Beşiktaş'ın itici gücü. Bize güvensinler, takımımızı yalnız bırakmasınlar. Sezon boyunca takımımıza, teknik ekibimize, futbolcularımıza güvensinler, biz gerekeni yapacağız" şeklinde konuştu.