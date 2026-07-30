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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Nuri Şahin: Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz!

        Nuri Şahin: Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz!

        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku'ya deplasmanda 2-0 yenilerek elenen Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 22:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz!"

        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Finlandiya ekibi Inter Turku'ya deplasmanda 2-0 yenilerek elenen İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, çok büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

        Şahin, Veritas Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Maçta istediklerini sahaya yansıtamadıklarını belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Başından sonuna kadar asla hak etmediğimiz bir maç oldu. Çok kötü geçen bir 90 dakika. Maçın hiçbir anında o hissi yakalayamadık. Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Geçen sezon bu kadar emek verip bu şekilde elenmek hepimizin canını yakıyor. Bu kadar emek verdik, bunun acısını ne yazık ki yaşayacağız. Ancak yeniden ayağa kalkmamız lazım. Bu maçtan çok ders çıkarmamız lazım. Eğer doğru dersi çıkarırsak sezon bizim açımızdan iyi gider. Sezon hazırlıklarının ilk günü, oyuncularıma bu sezonun çok daha zor geçeceğini söylemiştim. Onlar da bugün bunu anlamıştır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen'in sakatlığı nedeniyle rövanşta forma giyememesinin elenmelerinde belirleyici olup olmadığıyla ilgili Nuri Şahin, "Sadece Kemen ile alakalı bir konu değil. Kemen bizim için çok önemli bir oyuncu ama olsaydı maçı kazanırdık diyemeyeceğim çünkü maçın başından sonuna kadar hiçbir zaman seviyemizi yakalayamadık. Oynayan oyuncuların elinden geleni yapması lazım. Maçın hiçbir anında ne yazık ki yoktuk." diye konuştu.

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