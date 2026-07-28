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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Şunun bilinmesini istiyorum; en kısa sürede transferler tamamlanacak

        Okan Buruk: Şunun bilinmesini istiyorum; en kısa sürede transferler tamamlanacak

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hazırlık maçında 3-0 yenildikleri Venezia maçının ardından transfer konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Taraftarın transfer yapılmasıyla ilgili baskı kurmasını ve tepki göstermesini normal karşıladığını belirten Buruk, "Hep şunu söylüyoruz; bilinmesini istiyorum, biz transfer yapacağız. En kısa zamanda yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadroya katacağız. Baskının olması ve taraftarımızın şikayet etmesi gayet normal ama biz transfer yapacağız. Burada tabii ki sabretmek gerekiyor." şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 00:17 Güncelleme:
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        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!

        Avusturya kampının son hazırlık maçında İtalyan temsilcisi Venezia'ya 3-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından konuştu.

        "SKORA ÇOK FAZLA BAĞLI KALMAMAK GEREKİYOR"

        Hazırlık döneminde sonuçlardan ziyade takımın gelişimine odaklandıklarını belirten Buruk, "Burada bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Çok fazla skora bağlı kalmamak gerekiyor. Milli oyuncular için 7 gün oldu. Bugün süre vermek için bile erken ama hem oynamak istediler, 45'te çıkarır mıyız diye düşündük, 60'ta çıkardık." ifadelerini kullandı.

        "KOŞUCU OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VAR"

        Hücum organizasyonlarına da değinen deneyimli teknik adam, "Savunma arkası koşular lazım. O tür koşular yapacak oyunculara ihtiyacınız oluyor. Gabriel Sara girdikten sonra 1-2 tane denedi. Adam adama oynayan takımlara karşı koşucu oyuncular önemli oluyor." dedi.

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        "KOLAY POZİSYONLAR VERDİK"

        Savunmada verilen pozisyonlara dikkat çeken Okan Buruk, "Bugün üzerinde düşünmemiz gereken konu, çok fazla kolay pozisyon vermemiz oldu. Yorgunluk ve yüksek şiddetli antrenmanlar da elbette etken ama defansif anlamda pozisyon alma konusuna daha çok çalışmalıyız. Dediğim gibi bugün kolay pozisyonlar verdik. Maçın başında ve son bölümünde gördük. Bu kadar kolay pozisyonlar vermek bu seviyede, düşüneceğimiz, tartışacağımız bir durum." ifadelerini kullandı.

        "YOĞUNLUĞU ARTIRACAĞIZ"

        Kamp programıyla ilgili de konuşan Okan Buruk, "Bu hafta bizim için geçiş haftası. 3 gün daha buradayız. Yoğunluğu artıracağız. Sonra Türkiye'ye döneceğiz. Rennes maçı öncesi yoğunluğu biraz azaltıp o maça daha iyi şekilde çıkacağız. Buraları sakatlıksız geçirmek önemli. Sonuçlara çok fazla takılmadan, kadro yapısını değerlendirmek için de bu maçlar bizim için fırsat." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

        "YAZ DÖNEMİ PLANLARI ETKİLİYOR"

        Yaz dönemindeki hazırlık sürecini değerlendiren Okan Buruk, "Yazın Milli Takım olması, bütün planlarınızı ve antrenman planlarınızı da etkiliyor. Hepsini zorlaştırıyor. Dünya Kupası ülke olarak yukarı gitseydik zevkli olacaktı. Sona doğru güzel maçlar oldu. Saatler de çok etkiledi. Sonu da güzel maçlarla bitti aslında." dedi.

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        "TAKIM OLARAK HAZIR DEĞİLİZ"

        Takımın henüz istenilen seviyeye ulaşamadığını belirten Buruk, "Performansımızın çok altında kaldık. Takım olarak hazır değiliz. Hazır olmaya çalışıyoruz. Önümüzde lige hazırlanmak için uzun bir süre var. Bizim için en ölçü olacak maç Villarreal maçı. Fiziksel olarak daha hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

        "VILLARREAL MAÇI ÖLÇÜ OLACAK"

        Hazırlık maçlarının fiziksel yükleme amacı taşıdığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Bu hazırlık maçını fiziksel yüklemeyle geçiriyoruz. Sonuçlara elbette üzülüyorum. Ancak bize göre daha hazır iki takımla oynadık. Oyun ve sonuç olarak istediklerimizi alamadık. Bizim için en ölçü alabileceğimiz karşılaşma, 8 Ağustos'taki Villarreal maçı olacak." diye konuştu.

        "İSTENENİ VEREMEDİĞİMİZİN FARKINDAYIZ"

        Son iki hazırlık maçındaki performansı da değerlendiren Buruk, "Bu maçlar bizim için fiziksel anlamda gelişimimizi sağlayacak maçlar. Oyun olarak da tabii ki hep kazanmak istiyorsunuz. Bu tür maçları da kazanmak istiyorsunuz ama son iki maç hem bence oyun olarak hem de sonuç olarak çok isteneni veremedik ve bunun farkındayız." sözlerini sarf etti.

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        "JANKAT ÇOK GÜVENDİĞİMİZ BİR İSİM"

        Genç kaleci Jankat Yılmaz hakkında da konuşan Okan Buruk, "Jankat Yılmaz önemli kurtarışlar yaptı. Çok güvendiğimiz bir isim. İyi bir sene geçirdi. Genel olarak performansından çok memnunum." ifadelerini kullandı.

        "ELİT OYUNCU ALMAK BAZEN ZAMAN ALIYOR"

        Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Okan Buruk, doğru isimleri kadroya katmanın öncelikleri olduğunu vurguladı. "Bir an önce bu transferleri getirebilmek önemli ama nasıl bir transfer yapacağınız önemli. Beklemek zorunda kaldığınız oyuncu olabiliyor. Eğer elit oyuncu almak istiyorsanız bazen zaman alıyor, kolay olmuyor." ifadelerini kullandı.

        "MARKETTEN ALIR GİBİ TRANSFER OLMUYOR"

        Transfer sürecinin zorluklarına değinen Buruk, "Başkanımız, yönetimimiz, hepimiz transferleri bir an önce yapıp buraya öyle gelmeyi isterdik. Bu baskının oluşmasından tabii ki mutlu değiliz. Hep söylüyorum; transfer böyle marketten gidip, 'Bu üçünü aldım' diyebileceğiniz bir şey değil. Oyuncuyu ve kulübünü ikna etmek gerekiyor. Sizin istediğiniz kalitede oyuncu olması gerekiyor." dedi.

        ŞUNUN BİLİNMESİNİ İSTİYORUM; BİZ TRANSFER YAPACAĞIZ

        Transfer piyasasında bonservis bedellerinin ciddi şekilde arttığını belirten tecrübeli teknik adam, "Fiyat olarak da dünya futbolunda acayip yükselen bonservis fiyatları var. 100 milyon, 120 milyon euro bandında transferler yapılıyor. Hep şunu söylüyoruz; bilinmesini istiyorum, biz transfer yapacağız. En kısa zamanda yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncuları da kadroya katacağız. Eksik olduğumuzu biliyoruz. Baskının olması da gayet normal. Taraftarımızın şikayet etmesi de normal ama biz transfer yapacağız. Burada sabır tabii ki gerekiyor ama en önemlisi doğru oyuncuları almamız." sözlerini kullandı.

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