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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Fonseca'nın yüzü bize karşı gülüyor! Braga faciası...

        Fonseca'nın yüzü bize karşı gülüyor! Braga faciası...

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Fenerbahçe, Lyon'un rakibi oldu. Fransız ekibinin teknik direktörü Paulo Fonseca'nın yüzü, Türk takımlarına karşı gülüyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin 2015-16 sezonunda Braga ile oynadığı ve hakem Ivan Bebek'in tartışmalı kararlar verdiği maçta da Portekiz ekibinin teknik direktörü olarak görev alıyordu.

        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 12:53 Güncelleme:
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        Fonseca'nın yüzü bize karşı gülüyor! Braga faciası...

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 2 maçta da mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı.

        İlk maçı evinde 2-0 kazanan sarı-lacivertliler deplasmanda ise rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuç ile İsmail Kartal'ın öğrencileri, Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaştı.

        Play-off turunda Lyon ile eşleşen Fenerbahçe, Paulo Fonseca'nın başında bulunduğu Fransız ekibini eleyerek 17 sezonluk hasretini noktalamak istiyor.

        FONSECA'NIN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI YÜZÜ GÜLÜYOR

        Portekizli teknik adamın Türk takımlarına karşı üstün bir performansı bulunuyor. Bugüne kadar 8 kez Türk takımlarına rakip olan 53 yaşındaki teknik adam, 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.

        4-1 Fenerbahçe

        0-1 Fenerbahçe

        4-0 Konyaspor

        1-0 Konyaspor

        3-0 Başakşehir

        4-0 Başakşehir

        2-0 Başakşehir

        2-1 Başakşehir

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        BRAGA FACİASI

        Fenerbahçe ile daha önce Braga'nın başında bulunduğu 2015-2016 sezonunda karşı karşıya gelen Fonseca, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda sarı-lacivertlilere rakip olmuştu. Evindeki mücadeleyi 1-0 kazanan Fenerbahçe'yi Portekiz'de büyük bir şok bekliyordu.

        IVAN BEBEK SKANDALI

        Braga, Ivan Bebek'in tartışmalarla dolu yönettiği maçı sarı-lacivertlilere karşı 4-1 kazanmış ve adını çeyrek finale yazdırmıştı. Fenerbahçe karşılaşmayı 8 kişi tamamlamıştı. Ayrıca Ivan Bebek toplamda sarı-lacivertli takıma 8 de sarı kart göstermişti.

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