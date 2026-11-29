Pendikspor: 3 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 3-0 mağlup etti.
Giriş: 29 Kasım 2026 - 15:51 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Pendikspor, sahasında konuk ettiği Iğdır FK'yi 3-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Bekir Karadeniz (2) ve Efehan Pekdemir kaydetti.
Iğdır FK ise karşılaşmada gördüğü üç kırmızı kartın ardından mücadeleyi 8 kişi tamamladı.
Ligde iki maçlık galibiyet hasretine son veren Pendikspor, puanını 17'ye yükseltti. İstanbul temsilcisi, bu sonuçla 17. sırada yer aldı.
Pendikspor deplasmanından puansız ayrılan Iğdır FK, ligde üst üste 4. maçında da galibiyet elde edemedi. Konuk ekip, 29 puanla 4. sırada kaldı.
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Pendikspor, deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Iğdır FK ise sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
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