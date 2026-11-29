Roma: 4 - Monza: 0 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İtalya Serie A'nın 13. haftasında Roma, konuk ettiği Monza'yı 4-0 yendi. Matias Soule (2), Donyell Malen ile Santiago Thomas Castro'nun golleriyle ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkaran Roma, puanını 33'e çıkararak 32 puanlı Inter'i geride bıraktı ve ikinci sıraya yerleşti. Monza ise 10 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın 13. haftasında Roma, Monza'yı konuk etti. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin galibi 4-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Soule'nin golü, Manu Kone'nin ortasından önce topun çizgiyi geçmesi nedeniyle geçersiz sayıldı. Roma, 12. dakikada öne geçti. Rodrigo Mora'nın pasıyla ceza sahasına giren Donyell Malen, sağ ayağıyla uzak köşeyi buldu.
24. dakikada Malen'in pasını gole çeviren Matías Soule, 36. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla topu üst köşeye gönderdi ve farkı üçe çıkardı.
Monza lehine 43. dakikada verilen penaltı kararı, VAR incelemesinde Samuele Birindelli'nin ofsaytta olduğunun belirlenmesi üzerine iptal edildi.
İkinci yarıda Roma, 54. dakikada Santiago Castro ile dördüncü gole yaklaştı ancak Arjantinli futbolcu yakın mesafeden boş kaleyi bulamadı.
Santiago Castro, 90+1. dakikada maçın skorunu belirledi.
ROMA'NIN BİLEĞİ 5 MAÇTIR BÜKÜLMÜYOR
Ligde üst üste beşinci galibiyetini alan Roma, 33 puanla ikinci sıraya yükseldi ve 35 puanlı lider Lazio ile arasındaki farkı ikiye indirdi. Monza ise 10 puanla 14. sırada kaldı.
Roma, 4 Aralık Cuma günü TSİ 22.45'te Bologna'ya konuk olacak. Monza ise 5 Aralık Cumartesi günü TSİ 17.00'de Como'yu ağırlayacak.