İzlediği haberden etkilendi, 19 kez kan bağışladı

Erzurum'da çocuk yaşlarda televizyonda trafik kazası haberi sonrası kan bağışı çağrısını izleyen Ensar Yılmaz (34), 18 yaşına girdikten sonra bağış yapmaya başladı. Bugüne kadar 19 kez kan bağışında bulunan Yılmaz, Türk Kızılay tarafından bronz madalya ve beratla ödüllendirildi.