Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Salih Özcan: Çok mutluyuz, ilk maçımıza galibiyetle başlamak istemiştik

        Salih Özcan: Çok mutluyuz, ilk maçımıza galibiyetle başlamak istemiştik

        Beşiktaş'ın milli oyuncusu Salih Özcan, Süper Lig'in ilk haftasındaki 1-0'lık Eyüpspor galibiyetinin ardından mutlu olduklarını söyledi. Sezona galibiyetle başlamayı hedeflediklerini belirten Özcan, "Çok mutluyuz. İlk maçımıza böyle galibiyetle başlamak istemiştik. Allah'a şükür iyi gidiyoruz. İnanılmaz iyi bir atmosferdi. Bizi de motive ediyorlar. Bizim için de çok önemli" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 00:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İlk maçımıza galibiyetle başlamak istedik"

        Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti.

        "İLK MAÇIMIZA GALİBİYETLE BAŞLAMAK İSTEMİŞTİK, ÇOK MUTLUYUZ"

        Siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Salih Özcan, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz. İlk maçımıza böyle galibiyetle başlamak istemiştik. Allah’a şükür iyi gidiyoruz. İnanılmaz iyi bir atmosferdi. Bizi de motive ediyorlar. Bizim için de çok önemli. Takımın ruhu da çok iyi" diye konuştu. Orkun ile aralarındaki uyum hakkında da konuşan Salih Özcan, "Orkun ile iyi bir ilişkimiz var. Maçlarda aynı düşünüyoruz. Kaliteli bir oyuncu. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Mekke Anlaşması açıklaması
        Trump'tan Mekke Anlaşması açıklaması
        Bakan Çiftçi: Blooper diye bir uygulama kullanıyorlardı
        Bakan Çiftçi: Blooper diye bir uygulama kullanıyorlardı
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi!
        4 ili sağanak vurdu! Dereler taştı, yollar göle döndü
        4 ili sağanak vurdu! Dereler taştı, yollar göle döndü
        Alihan Kuriş tutuklandı
        Alihan Kuriş tutuklandı
        "SMA ile ilgili bir çalışma yapıyoruz"
        "SMA ile ilgili bir çalışma yapıyoruz"
        Necip Uysal'dan Beşiktaş'a veda!
        Necip Uysal'dan Beşiktaş'a veda!
        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!
        4 kadının bindiği bot devrildi! 1 kişiden acı haber!
        Ronaldo'dan emeklilik açıklaması!
        Ronaldo'dan emeklilik açıklaması!
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Tartışmalı Ferrari rekor kırdı
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Galatasaray'a Zaniolo piyangosu!
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        Trump'tan Kim paylaşımı: Harika anlaşıyoruz
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Modem dolandırıcılığı operasyonu!
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Halı sahada bir facia daha! Fenalaştı, hastanede öldü!
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Ümit Besen’in kızı evlendi
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        Evlilik sözleşmesi detayları netleşti
        140 yıllık hayalin sonuçları
        140 yıllık hayalin sonuçları
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da
        Dünyaca ünlü oyuncu çift İstanbul'da