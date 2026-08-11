Samsunspor, İtalyan stoper Gabriele Guarino'yu kadrosuna kattı

Samsunspor, İtalya Serie B'de mücadele eden Empoli'nin defans oyuncusu Gabriele Guarino'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferin imza töreni, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın katılımıyla İstanbul'da bulunan bir holdingde gerçekleştirildi.

YÜKSEL YILDIRIM: İTALYA'NIN GELECEK VAAD EDEN SAVUNMACILARINDAN BİRİNİ KADROMUZA KATTIK

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yüksel Yıldırım, Gabriele Guarino transferinin Samsunspor'a hayırlı olmasını dileyerek, "Büyük Samsunspor Taraftarı, sizlere verdiğimiz sözleri tek tek tutmaya devam ediyoruz. Transfer bombalarımız patlamaya devam ediyor. İtalya'nın gelecek vadeden savunmacılarından Gabriele Guarino'yu kadromuza kattık. Gabriele Guarino transferinin Samsunspor'umuza hayırlı olmasını diliyor; kırmızı-beyazlı formamız altında kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

SERİE B'DE 37 MAÇA ÇIKTI

22 yaşındaki ve 1,93 metre boyundaki İtalyan stoper Gabriele Guarino, futbol kariyerine Empoli altyapısında başladı. Kariyerinde Modena ve Carrarese formalarını kiralık olarak giyen Guarino, 2025-2026 sezonunda İtalya Serie B'de 37 resmi karşılaşmada görev yaptı. Guarino, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Genç savunmacı, aynı zamanda İtalya U21 Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Samsunspor, yeni transferi Gabriele Guarino'ya hoş geldin mesajı yayımlayarak, kırmızı-beyazlı forma altında başarılı bir kariyer diledi.