Slovenya 2-0 Türkiye | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ
2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off birinci tur rövanşında Slovenya'ya konuk olan A Milli Kadın Futbol Takımımız, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İlk maçta 3-3 berabere kalan milliler turnuvaya veda etti.
Giriş: 13 Ekim 2026 - 20:40 Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off birinci tur rövanşında Slovenya'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
İstanbul'daki ilk maçta Slovenya ile 3-3 berabere kalan Türkiye, elendi. Slovenya ise play-off ikinci turuna yükseldi.
Slovenya'nın Domzale kentindeki Sportni Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 83. dakikada Maja Sternad ile 90+3. dakikada Mirjam Kastelec kaydetti.
A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Elif Keskin, 28. dakikada kırmızı kart gördü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ