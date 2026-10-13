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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Slovenya 2-0 Türkiye | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        Slovenya 2-0 Türkiye | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ

        2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off birinci tur rövanşında Slovenya'ya konuk olan A Milli Kadın Futbol Takımımız, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İlk maçta 3-3 berabere kalan milliler turnuvaya veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 20:40 Güncelleme:
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        Milliler Dünya Kupası biletini kaybetti

        A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off birinci tur rövanşında Slovenya'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

        İstanbul'daki ilk maçta Slovenya ile 3-3 berabere kalan Türkiye, elendi. Slovenya ise play-off ikinci turuna yükseldi.

        Slovenya'nın Domzale kentindeki Sportni Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 83. dakikada Maja Sternad ile 90+3. dakikada Mirjam Kastelec kaydetti.

        A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Elif Keskin, 28. dakikada kırmızı kart gördü.

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        #A Milli Kadın Futbol Takımı
        #Slovenya
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