Fenerbahçe, Shavon Shields’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesinde takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Trent Forrest’in ardından son olarak Olimpia Milano forması giyen Amerika asıllı Danimarkalı forvet Shavon Shields ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Anlaşmanın Kulübümüze ve Shavon Shields’e hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.