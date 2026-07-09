Fenerbahçe, Shavon Shields'ı açıkladı!
Fenerbahçe, NBA'e giden Tarık Biberovic'in boşluğunu Shavon Shields ile doldurdu. Sarı-lacivertliler, ABD asıllı Danimarkalı forvetle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Giriş: 09 Temmuz 2026 - 17:47 Güncelleme:
Fenerbahçe, Shavon Shields’i kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezon öncesinde takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Trent Forrest’in ardından son olarak Olimpia Milano forması giyen Amerika asıllı Danimarkalı forvet Shavon Shields ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Anlaşmanın Kulübümüze ve Shavon Shields’e hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
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