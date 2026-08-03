Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turundaki rakibi Ferencvaros - Gornik Zabrze eşleşmesinin galibi olacak. Bordo-mavililer bu turda elenmesi halinde UEFA Konferans Ligi lig aşamasında yoluna devam edecek.
Giriş: 03 Ağustos 2026 - 14:12 Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kupa 2'deki temsilcimiz Trabzonspor'un da play-off'taki muhtemel rakipleri netleşti.
Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak Trabzonspor, Ferencvaros - Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Trabzonspor rakibine elenmesi halinde ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bordo-mavililer Avrupa Ligi'nde play-off'ta yer almasından dolayı turnuvadan bu turda elenmesi durumunda Konferans Ligi'nde lig aşamasına katılım hakkı elde edecek.
TRABZONSPOR'UN MAÇLARI NE ZAMAN?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçını 20 Ağustos Perşembe günü evinde; rövanş maçını ise 27 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacak.
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