UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Kupa 2'deki temsilcimiz Trabzonspor'un da play-off'taki muhtemel rakipleri netleşti.

Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak Trabzonspor, Ferencvaros - Gornik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Trabzonspor rakibine elenmesi halinde ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Bordo-mavililer Avrupa Ligi'nde play-off'ta yer almasından dolayı turnuvadan bu turda elenmesi durumunda Konferans Ligi'nde lig aşamasına katılım hakkı elde edecek.

TRABZONSPOR'UN MAÇLARI NE ZAMAN?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçını 20 Ağustos Perşembe günü evinde; rövanş maçını ise 27 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacak.