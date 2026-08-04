Sparta Prag, Lyon karşısında avantajı kaptı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibinin belli olacağı eşleşmede Sparta Prag, sahasında karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.
Giriş: 04 Ağustos 2026 - 23:08 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları, bu akşam oynanan 8 müsabakayla başladı.
Fenerbahçe’nin play-off turundaki muhtemel rakibinin belli olacağı eşleşmede Sparta Prag, sahasında karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Mjallby: 1 - Slovan Bratislava: 2
FC Ararat-Armenia: 2 - Celje: 1
Hapoel Beer Sheva: 1 - Kızılyıldız: 0
Levski Sofia: 1 - Kairat: 0
Olympiakos: 0 - NEC Nijmegen: 0
Sparta Prag: 2 - Lyon: 1
Dinamo Zagreb: 5 - Kauno Zalgiris: 0
Union Saint-Gilloise: 3 - Bodo Glimt: 3
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