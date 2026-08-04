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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Sparta Prag, Lyon karşısında avantajı kaptı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        Sparta Prag, Lyon karşısında avantajı kaptı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakibinin belli olacağı eşleşmede Sparta Prag, sahasında karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 23:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sparta Prag, Lyon'u devirdi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları, bu akşam oynanan 8 müsabakayla başladı.

        Fenerbahçe’nin play-off turundaki muhtemel rakibinin belli olacağı eşleşmede Sparta Prag, sahasında karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti.

        Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

        Mjallby: 1 - Slovan Bratislava: 2

        FC Ararat-Armenia: 2 - Celje: 1

        Hapoel Beer Sheva: 1 - Kızılyıldız: 0

        Levski Sofia: 1 - Kairat: 0

        Olympiakos: 0 - NEC Nijmegen: 0

        Sparta Prag: 2 - Lyon: 1

        Dinamo Zagreb: 5 - Kauno Zalgiris: 0

        Union Saint-Gilloise: 3 - Bodo Glimt: 3

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