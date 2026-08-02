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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Hayal denilen hedefleri gerçeğe dönüştürdük!

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Hayal denilen hedefleri gerçeğe dönüştürdük!

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün taşıdığı sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek, "Bizim taşıdığımız Trabzonspor'un şerefli armasıdır" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 12:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Hayal denilen hedefleri gerçeğe dönüştürdük!"

        Trabzonspor'un 59. kuruluş yıl dönümüyle bordo-mavili kulübün Süper Lig'de kazandığı ilk şampiyonluğun 50. yılı dolayısıyla Trabzon 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende birlik ve beraberlik mesajları verildi.

        ERTUĞRUL DOĞAN: HAYAL DENİLEN HEDEFLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRDÜK

        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili camiaya seslenerek yönetim olarak tüm güçlerini kulübün başarısı için harcadıklarını söyledi. Taşıdıkları sorumluluğun farkında olduklarını vurgulayan Doğan, "Biz hangi sorumluluğu taşıdığımızı çok iyi biliyoruz. Bizim taşıdığımız Trabzonspor'un şerefli armasıdır. Camiaya gönül veren herkes şunu bilmelidir ki biz Trabzonspor ile yaşıyoruz. Enerjimizin tamamını Trabzonspor için harcıyoruz. Göreve geldiğimizde hayal olarak görülen hedefleri gerçeğe dönüştürdük. Herkesin gönlü rahat olsun. Herkesin gurur duyacağı, çocuklarına gururla anlatacağı yarınlar için canla başla çalışıyoruz. Bizim görevimiz bu ateşi daha da büyütmek ve gelecek nesillere teslim etmektir" ifadelerini kullandı.

        MAHMUT ÖREN: EN KIYMETLİ EMANETİMİZ TRABZONSPOR'DUR

        Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bordo-mavili armanın anlamına dikkat çekerek, "Nerede bordo-mavi forma ve atan bir kalp varsa Trabzonspor oradadır. Bu arma gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli emanetimizdir. Sevelim ve birlik olalım. Trabzonspor'a sahip çıkmak şehrin kültürüne ve hafızasına sahip çıkmaktır" diye konuştu.

        AHMET METİN GENÇ: TRABZONSPOR BU ŞEHRİN KARAKTERİDİR

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de günün Trabzon için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, Trabzonspor'un yalnızca sportif başarılarla değil, şehrin mücadele ruhuyla özdeşleşen bir değer olduğunu söyledi. Genç, "Bugün Trabzon için büyük bir gurur günüdür. Kazanılan kupalar sadece bir futbol kulübünün başarısını ifade etmiyor aynı zamanda bu şehrin karakterini ve güce karşı verdiği mücadeleyi temsil ediyor" dedi.

        BİRLİK MESAJI VE ŞAMPİYONLUK ÇAĞRISI

        Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Genç, ikinci 50 yılda yeni başarı hikayeleri yazılması gerektiğini belirterek, "Bize bu şanlı tarihi emanet edenlerin manevi hatırasına sahip çıkmak için ikinci 50 yılda birbirimize daha sıkı sarılmalı, tüm zorluklara karşı mücadele ederek Başkanımız Ertuğrul Doğan ile birlikte Trabzonspor'u yeniden şampiyonluğa taşımalıyız" şeklinde konuştu.

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