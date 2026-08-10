Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da ayrılık açıklandı: Salih Malkoçoğlu

        Trabzonspor'da ayrılık açıklandı: Salih Malkoçoğlu

        Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da bir de ayrılık yaşandı. Bordo-mavililer Salih Malkoçoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira'ya transfer olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 12:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trabzonspor'da ayrılık açıklandı!

        Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor, ayrılığı duyurdu.

        Bordo-mavililer 21 yaşındaki oyuncu Salih Malkoçoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

        Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Salih Malkoçoğlu'nun, Al Jazira Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Al Jazira Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 3.750.000.-EUR garanti bedel ve 600.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4.350.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin %15'i Kulübümüze ödenecektir." denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Çerçeve yasa bugün Meclis'te!
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Almanya'da AfD protestosu
        Almanya'da AfD protestosu
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Demet Şener sırrını açıkladı
        Demet Şener sırrını açıkladı
        Korkunç görüntü! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü!
        Korkunç görüntü! 85 yaşındaki annesini sopayla dövdü!
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Nunez adım adım Trabzonspor'a!
        Nunez adım adım Trabzonspor'a!
        Bodrum'da sürpriz yakınlaşma
        Bodrum'da sürpriz yakınlaşma
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        Bitez'de aile saadeti
        Bitez'de aile saadeti
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        Şanghay Borsası’nda ilk insansı robot üreticisi
        Mekke Anlaşması kime karşı ?
        Mekke Anlaşması kime karşı ?
        Kıyı ve sahillere bakanlık el attı
        Kıyı ve sahillere bakanlık el attı
        İnşaat maliyetinde kırılım
        İnşaat maliyetinde kırılım
        Zorunlu trafik sigortasında primler belli oldu
        Zorunlu trafik sigortasında primler belli oldu