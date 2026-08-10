Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor, ayrılığı duyurdu.

Bordo-mavililer 21 yaşındaki oyuncu Salih Malkoçoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Salih Malkoçoğlu'nun, Al Jazira Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Al Jazira Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 3.750.000.-EUR garanti bedel ve 600.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4.350.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, ayrıca, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin %15'i Kulübümüze ödenecektir." denildi.