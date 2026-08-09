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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da genç oyuncu Thierry Karadeniz, Sebatspor'a kiralandı

        Trabzonspor'da genç oyuncu Thierry Karadeniz, Sebatspor'a kiralandı

        Yaz transfer sezonunun başında Trabzonspor'un Köln'den kadrosuna kattığı 18 yaşındaki genç oyuncu Thierry Karadeniz, TFF 2.Lig ekibi Sebatspor'a kiralandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 19:49 Güncelleme:
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        Trabzonspor'dan 2.Lig'e kiralık gitti!

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Alman ekibi Köln'nden renklerine bağladığı 18 yaşındaki genç oyuncusu Thierry Karadeniz'i Sebatspor'a kiraladı.

        HT Spor'dan Hasan Tüncel'in haberine göre gelecek vaad eden oyuncu, gelecek sezon TFF 2.Lig ekibi Sebatspor'da kiralık olarak forma giyecek.

        Almanya'nın köklü kulüplerinden Köln'ün altyapısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Karadeniz, geçtiğimiz sezon U19 Takımı'nda süre aldığı 20 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı.

        MİLLİ TAKIM'DA DA GÜVEN VERDİ

        Thierry Karadeniz, Türkiye U18 Milli Takımı formasıyla da göz doldurdu. 24 Mart 2026 tarihinde Cebelitarık U18 karşısında çıktığı ilk milli maçında, Türkiye'nin 7-0'lık farklı galibiyetine 33. ve 40. dakikalarda attığı iki golle büyük katkı sağladı. Bu performansıyla genç oyuncu, Türk futbolseverlerin beklentilerini yükseltti ve gelecekte A Milli Takım forması giyebileceğinin sinyallerini verdi.

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