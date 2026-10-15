Trabzonspor'da sakatlık şoku: Paul Onuachu
UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda KuPS Kuopio'yla karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde Paul Onuachu, mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Giriş: 15 Ekim 2026 - 20:10 Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında KuPS Kuopio sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Mücadelenin 10. dakikasında bordo-mavililerde Paul Onuachu, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Nijeryalı yıldızın yerine Franculino oyuna dahil oldu.
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