Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan Muhammed Salah paylaşımı: Bizde rüyalar gerçek olur!

        Trabzonspor'dan Muhammed Salah paylaşımı: Bizde rüyalar gerçek olur!

        Trabzonspor, yeni transferi Muhammed Salah için hazırladığı özel tanıtım videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Trabzon'un Araklı ve Sürmene ilçelerinde çekilen videoda yöresel yaşam, Trabzon mutfağı ve bölgeye özgü konuşma tarzı ön plana çıkarılırken, Salah'ın transferi de dikkat çeken bir hikaye üzerinden anlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 15:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trabzonspor'dan Salah paylaşımı!

        Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda yaşlı bir kadın, oğlu ve kızının yer aldığı görülürken, Salah'ın gelişi "Uşak gelecek" sözleriyle anlatıldı. Evde sofra hazırlayan kadın, kendisine seslenen komşusuna, "Tutma beni, işim var. Hazırlık ediyorum. Uşak gelecek" ifadelerini kullandı.

        Kadın daha sonra Salah'ın gelişine ilişkin, "Rüyamda gördüm. Gelecek, gelecek" sözlerini söylerken, evde hazırlıkların devam ettiği görüldü. Sofraya ise Trabzon mutfağına özgü çeşitli yemekler konuldu.

        TRABZONLU AİLENİN EVİNE KONUK OLDU

        Videonun ilerleyen bölümünde kapının açılmasıyla birlikte beklenen misafirin Muhammed Salah olduğu görüldü. Aile tarafından karşılanan Salah, hazırlanan sofraya oturarak kendisine ikram edilen yöresel yemeklerin tadına baktı. Salah'a kuymak başta olmak üzere Trabzon mutfağına özgü çeşitli yemekler ikram edilirken, yıldız futbolcunun aile üyeleriyle birlikte yemek yediği anlar da videoda yer aldı.

        "RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ" SÖZLERİNE GÖNDERMESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

        Trabzonspor'un Salah transferi öncesinde sosyal medyada yıldız futbolcuyla ilgili "Rüyanızda görürsünüz" şeklinde yapılan yorumlara göndermede bulunan tanıtım videosu, kısa sürede ilgi gördü. Trabzonspor'un Trabzon kültürü ile Muhammed Salah'ın transferini bir araya getirdiği paylaşım, kısa zamanda on binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren teklif yasalaştı
        Şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren teklif yasalaştı
        Fatih'te polise bıçaklı saldırı!
        Fatih'te polise bıçaklı saldırı!
        Bakan Gürlek'ten 52 orman yangınına ilişkin açıklama
        Bakan Gürlek'ten 52 orman yangınına ilişkin açıklama
        Fenerbahçe, Lukaku transferinde sona yaklaştı!
        Fenerbahçe, Lukaku transferinde sona yaklaştı!
        Ultraslan lideri Şirin gözaltına alındı
        Ultraslan lideri Şirin gözaltına alındı
        PSG'den Arda Güler için çılgın teklif!
        PSG'den Arda Güler için çılgın teklif!
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Çarşaf giyip husumetlisini vurdu! Takside kelepçe!
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Ablasını kurtarmaya çalışan Arif, kurtarılamadı
        Güney Koreli yayıncı Taksim'de ısrarlı takibe maruz kaldı!
        Güney Koreli yayıncı Taksim'de ısrarlı takibe maruz kaldı!
        Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!
        Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic'e dev teklif!
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması planını reddetti
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        İran: ABD ile müzakere yürütmüyoruz
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Lokomotiv'den Batrakov açıklaması!
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Ünlülerden Cansever'e veda
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        "Annelikte başarısız oldum"
        "Annelikte başarısız oldum"