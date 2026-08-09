Trabzonspor'dan Muhammed Salah paylaşımı: Bizde rüyalar gerçek olur!

Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda yaşlı bir kadın, oğlu ve kızının yer aldığı görülürken, Salah'ın gelişi "Uşak gelecek" sözleriyle anlatıldı. Evde sofra hazırlayan kadın, kendisine seslenen komşusuna, "Tutma beni, işim var. Hazırlık ediyorum. Uşak gelecek" ifadelerini kullandı.

Kadın daha sonra Salah'ın gelişine ilişkin, "Rüyamda gördüm. Gelecek, gelecek" sözlerini söylerken, evde hazırlıkların devam ettiği görüldü. Sofraya ise Trabzon mutfağına özgü çeşitli yemekler konuldu.

TRABZONLU AİLENİN EVİNE KONUK OLDU

Videonun ilerleyen bölümünde kapının açılmasıyla birlikte beklenen misafirin Muhammed Salah olduğu görüldü. Aile tarafından karşılanan Salah, hazırlanan sofraya oturarak kendisine ikram edilen yöresel yemeklerin tadına baktı. Salah'a kuymak başta olmak üzere Trabzon mutfağına özgü çeşitli yemekler ikram edilirken, yıldız futbolcunun aile üyeleriyle birlikte yemek yediği anlar da videoda yer aldı.

"RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ" SÖZLERİNE GÖNDERMESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Trabzonspor'un Salah transferi öncesinde sosyal medyada yıldız futbolcuyla ilgili "Rüyanızda görürsünüz" şeklinde yapılan yorumlara göndermede bulunan tanıtım videosu, kısa sürede ilgi gördü. Trabzonspor'un Trabzon kültürü ile Muhammed Salah'ın transferini bir araya getirdiği paylaşım, kısa zamanda on binlerce beğeni ve paylaşım aldı.