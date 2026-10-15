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        Haberler Spor Futbol Süper Lig UEFA Konferans Ligi Trabzonspor Thomas Reis'tan Finlandiya'da 6 değişiklik!

        Thomas Reis'tan Finlandiya'da 6 değişiklik!

        UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Trabzonspor, Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Teknik direktör Thomas Reis, Samsunspor ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 6 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 20:30 Güncelleme:
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        Reis'tan Finlandiya'da 6 değişiklik!

        UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, son olarak Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı maçın ilk 11'ine göre 6 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

        Teknik direktör Thomas Reis, sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığının yanı sıra 19 Ekim Pazartesi günü sahalarında Beşiktaş ile yapacakları maçı da düşünerek değişikliklere gitti.

        Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen Fabinho, Muçi, Dju yedek kulübesinde yer alırken Savic ve Mustafa Eskihellaç sakatlıkları, Nwaiwu ise kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

        Bu oyuncuların yerine Mendy, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Bouchouari, Ozan Tufan ve Onuachu ilk 11'de forma giydi.

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        Trabzonspor, sahaya Onana, Pina, Mendy, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Salah, Bouchouari, Aral Şimşir ve Onuachu 11'iyle çıktı.

        Bordo-mavili takımda kırmızı kart cezalısı Nwaiwu, Cabral ve Malinovskyi ile sakatlıkları bulunan Savic, Mustafa Eskihellaç, Batagov, Okay Yokuşlu ve Onuralp Çevikkan, kadroda yer almadı.

        SALAH KAPTAN ÇIKTI

        Teknik direktör Thomas Reis, Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ı Beşiktaş maçı öncesi dinlendirmedi.

        Bordo-mavili takımda 7 golle en golcü oyuncu olan Mısırlı yıldız, takım kaptanı olarak sahaya çıktı.

        Maç öncesi Trabzonspor taraftarı gibi Finlandiya temsilcisinin taraftarı da Salah'a ilgi gösterdi. Ayrıca maç öncesi Liverpool forması giyen Salah hayranları da stat girişinde bordo-mavili takımın otobüsünü bekledi.

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        MENDY 417 GÜN SONRA FORMA GİYDİ

        Trabzonspor'da Süper Lig'de yabancı kontenjanı nedeniyle oynayamayan ancak UEFA listesine bildirilen Batista Mendy, KuPS Kuopio maçıyla birlikte 417 gün sonra bordo-mavili formayı giydi.

        Trabzonspor formasıyla son resmi karşılaşmasına 24 Ağustos 2025 tarihinde Papara Park'ta oynanan Antalyaspor maçıyla çıkan Fransız oyuncu, daha sonra kiralandığı Sevilla'dan sezon başında geri dönmüştü.

        Mendy gibi Avrupa kupası maçlarında oynayabilen bir başka oyuncu Bouchouari, KuPS Kuopio karşısında kendisine yer buldu.

        Bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile oynanan iki maçta da 45'er dakika görev alan Bouchouari, KuPS Kuopio maçıyla birlikte 49 gün sonra forma giydi.

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        Trabzonspor'da sezon başında kadroya dahil edilen Samet Akaydin ise bordo-mavili takımda ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

        TRABZONSPOR TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

        Karşılaşmaya Trabzonspor taraftarları ilgi gösterdi.

        8 bin kişilik Tammelan Stadı'nın bir bölümünde yer alan taraftarlar, Finlandiya'da takımlarını yalnız bırakmadı.

        Konferans Ligi karşılaşmalarını kendi stadı UEFA'nın belirlediği şartlara uygun olmadığı için yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere şehrinde oynayan Finlandiya temsilcisinin taraftarları da tribünlerin büyük bölümünde yer alarak takımlarını destekledi.

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