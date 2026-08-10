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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor’dan dünyaya Salah daveti: Kapımız, şehrimiz, tribünlerimiz açık!

        Trabzonspor’dan dünyaya Salah daveti: Kapımız, şehrimiz, tribünlerimiz açık!

        Trabzonspor, Mohamed Salah'ın bordo mavili takıma katılmasının ardından başta Mısır olmak üzere dünyanın dört bir yanından kulübe ulaşan mesajlara teşekkür ederek, futbolseverleri Trabzon ve Papara Park'a davet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 17:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trabzonspor'dan dünyaya Salah daveti!

        Trabzonspor, dünya yıldızı Muhammed Salah’ın transferinin ardından farklı ülkelerden gelen yoğun ilgi üzerine resmi sanal medya hesaplarından bir mesaj yayımladı. Trabzon’dan Kahire’ye, İskenderiye’den Londra’ya kadar dünyanın farklı şehirlerinde aynı heyecanın paylaşılmasından duyulan mutluluğun dile getirildiği açıklamada, futbolun şehirleri ve kültürleri birbirine bağlayan gücüne vurgu yapıldı.

        "AYNI HEYECANIN PAYLAŞILDIĞINI GÖRMEK BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK VE GURUR KAYNAĞI"

        Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Mohamed Salah’ın Trabzonspor’umuza katılmasıyla birlikte, başta Mısır olmak üzere dünyanın dört bir yanından kulübümüze ulaşan sayısız mesaj, tebrik ve güzel dilek için teşekkür ediyoruz. Bugün; Trabzon’dan Kahire’ye, İskenderiye’den Londra’ya, dünyanın farklı şehirlerinde aynı heyecanın paylaşıldığını görmek bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı.”

        FUTBOL İKİ KÜLTÜRÜ BİRBİRİNE YAKLAŞTIRDI

        Futbolun yalnızca sahada oynanan bir oyun olmadığına dikkat çekilen açıklamada, “Bizim için futbol hiçbir zaman yalnızca iki takım arasında oynanan bir oyun olmadı. Bazen iki şehri birbirine bağlayan ortak bir duygu oldu. Bazen iki kültürü birbirine yaklaştırdı. Bazen de binlerce kilometrelik mesafeleri ortadan kaldırdı” denildi.

        DÜNYAYA TRABZON VE PAPARA PARK DAVETİ

        Trabzon’un tarihi, doğası, kültürü ve futbolla bütünleşen yapısına da vurgu yapan bordo mavili kulüp, dünyanın farklı noktalarındaki futbolseverlere çağrıda bulunarak açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

        “Trabzon ise binlerce yıllık tarihi, Karadeniz’in eşsiz doğası, kendine özgü kültürü ve futbolun günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu atmosferiyle eşi benzeri olmayan bir spor şehridir. Dünyanın en büyük şehir takımı Trabzonspor’un bu eşsiz atmosferini yerinde yaşamak isteyen herkesi Trabzon’a ve stadyumumuz Papara Park’a davet ediyoruz. Dünyanın neresinden gelirseniz gelin; Kapımız açık, şehrimiz açık, tribünlerimiz açık.”

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