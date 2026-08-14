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        Haberler Spor Voleybol Trendyol, CEV EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın isim sponsoru oldu

        Trendyol, CEV EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın isim sponsoru oldu

        Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) ile Trendyol arasında imzalanan anlaşma kapsamında, 21 Ağustos'ta başlayacak Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası "CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası (CEV Trendyol EuroVolley 2026 Women)" adıyla düzenlenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 12:53 Güncelleme:
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        Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın isim sponsoru belli oldu

        İş birliği, turnuvanın 2009’dan bu yana hayata geçirilen ilk isim sponsorluğu olma özelliğini taşıyor. 2022 yılından bu yana Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olan Trendyol, Türkiye, Azerbaycan, Çekya ve İsveç’te gerçekleştirilecek organizasyonun isim sponsorluğunu üstlenerek Türk voleyboluna verdiği desteği Avrupa’nın en önemli voleybol organizasyonlarından birine taşıdı. Trendyol, İstanbul’daki karşılaşmalarda teknoloji ile sporu bir araya getiren taraftar deneyimlerine de imza atacak.

        Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Avrupa kadın voleybolunun en önemli organizasyonlarından CEV EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın isim sponsoru oldu. Bu yıl organizasyon CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası (CEV Trendyol EuroVolley 2026 Women) adıyla düzenlenecek. Sponsorluk Türkiye, Azerbaycan, Çekya ve İsveç’te gerçekleştirilecek turnuvanın tamamını kapsayacak.

        CEV BAŞKANI ROKO SIKIRIC ŞUNLARI SÖYLEDİ:

        “Bu iş birliği, önde gelen turnuvalarımıza giderek artan ilginin bir göstergesi. Dört ev sahibi ülkede voleybol coşkusunu en üst seviyeye taşımak üzere bizimle ve yerel organizatörlerle güçlerini birleştirmeye hazır oldukları için Trendyol’a teşekkür ediyoruz. Heyecan her geçen gün artarken, Trendyol ile birlikte EuroVolley’in ve kadın voleybolunun görünürlüğünü daha da ileri taşıyacağımıza inanıyorum.”

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        Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, yapılan anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

        “Trendyol olarak Türk voleyboluna uzun süredir verdiğimiz desteği, CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası isim sponsorluğuyla uluslararası boyuta taşıyoruz. Turnuvanın bu yıl Trendyol isim sponsorluğuyla düzenlenecek olmasından gurur duyuyoruz. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı bu önemli organizasyonda Milli Takımımızın ve Türk voleybolunun yanında yer alırken, teknolojiyle sporu buluşturan deneyimlerle voleybolseverlerin turnuva heyecanını daha güçlü biçimde yaşamasına katkı sağlayacağız.”

        İSTANBUL TEKNOLOJİ VE SPORA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

        Turnuva kapsamında grup aşamasından finale kadar toplam 25 karşılaşma İstanbul’da oynanacak. Farklı ülkelerin milli takımları, federasyon temsilcileri ve voleybol tutkunları şampiyona boyunca İstanbul’da ağırlanacak. Yarı final ve final karşılaşmalarının da İstanbul’da gerçekleştirilmesiyle şehir, Avrupa kadın voleybolunun merkezine dönüşecek.

        Trendyol, isim sponsorluğu kapsamında saha içinde farklı alanlarda görünürlük sağlamanın yanı sıra turnuvaya özel aktivasyonlar da gerçekleştirecek. İstanbul’da kurulacak Trendyol taraftar alanında teknoloji ile sporu bir araya getiren özel deneyimler sunulacak. Böylece voleybolseverler, etkileşimli uygulamalar ve farklı etkinliklerle turnuva heyecanını saha dışında da yaşayabilecek.

        Bu iş birliği, Trendyol’un sporun farklı branş ve kademelerine yayılan uzun vadeli desteğinin yeni bir halkasını oluşturuyor. Süper Lig ve 1. Lig’den Türkiye Futbol ve Voleybol Milli Takımlarına, olimpik ve paralimpik sporculardan Türkiye Voleybol Federasyonu ile voleybolun tabanını güçlendiren ve çocukların erken yaşta sporla buluşmasını destekleyen Fabrika Voleybol Okullarına kadar Türk sporunun farklı seviyelerinde yer alan Trendyol; Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve EuroLeague Final Four gibi dünyanın en prestijli spor organizasyonlarındaki iş birlikleriyle de spora verdiği desteği global arenaya taşıyor.

        CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 21 Ağustos’ta başlayacak ve 6 Eylül’e kadar sürecek.

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