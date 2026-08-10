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        Türkiye Futbol Federasyonu, Fantezi Ligi hayata geçirdi!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), mobil uygulama ve internet üzerinden oynanabilecek TFF Fantezi Lig'i hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 16:05 Güncelleme:
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        TFF, Fantezi Ligi hayata geçirdi!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), mobil uygulama ve internet üzerinden oynanabilecek TFF Fantezi Lig'i hayata geçirdi.

        TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki lansmanına TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

        Organizasyonda açıklamalarda bulanan TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Fantezi Lig'in futbolun dijital dönüşümünde yeni bir dönem başlatacağının altını çizdi.

        Projenin kulüplere yeni fırsatlar sunacağını dile getiren Ayaz, "Dünyada milyonlarca futbolseverin takip ettiği fantezi futbol ligini hayata geçiriyoruz. Özellikle genç nesiller futbolu telefonlarında, bilgisayarlarında ve dijital platformlarda deneyimliyor. Biz de bu oyunun, futbolun tam merkezinde olmasını istediğimiz için federasyon olarak harekete geçtik. Uygulama sayesinde taraftarlar yalnızca maçları takip etmeyecek, takımlarını kuracak, lig heyecanını sezon boyu yaşayacak. Dijital dünyada büyüyen ekonomi, kulüplerimize de ekonomik katkı sağlayacak. Dijital etkileşim, dünya futbolunu geliştiriyor. Dijital temas, kulüplerin toplam gelirlerinin yüzde 44'üne ulaştı. Yurt dışında yaşayan futbol tutkunlarını da TFF Fantezi Lig'in bir parçası haline getireceğiz. Uygulamamıza bugünden itibaren hem mobil uygulamalar hem de internet üzerinden erişim sağlanabilecek. Bu projenin hayata geçirilmesinde bizlere güvenen Süper Lig kulüplerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Abdullah Ayaz'ın ardından TFF Dijital Ligler Müdürü Polat Güngör, oyunla ilgili detaylı bilgileri katılımcılara aktardı.

        TFF Fantezi Lig'de kullanıcılar kendilerine verilen 100 milyon TL'lik sanal bütçeyle her hafta kadro kuracak. Kurdukları kadrolardaki oyuncuların o hafta Süper Lig'deki performansları, takımın toplayacağı puanı etkileyecek.

        Kullanıcılar, haftalık ve genel ödüller kazanma şansı yakalayacak. Oyunda başarılı olanlar, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya, Fransa ve Belçika ile oynayacağı mücadeleleri tribünden izleme şansı yakalayacak. Ayrıca sezon genelini ilk 3'te tamamlayanlar için de sürpriz hediyeler olacak.

        Toplantı, A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncuları Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ın yer aldığı reklam filminin oynatılmasıyla tamamlandı.

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