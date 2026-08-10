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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu UEFA, AFC ve CONCACAF ortak açıklamayla FIFA Başkanı Infantino'yu eleştirdi!

        UEFA, AFC ve CONCACAF ortak açıklamayla FIFA Başkanı Infantino'yu eleştirdi!

        Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) ve Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ortak bir açıklamayla FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya eleştiride bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 14:08 Güncelleme:
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        UEFA, AFC ve CONCACAF'tan Infantino'ya eleştiri!

        UEFA, AFC ve CONCACAF, ortak açıklamayla FIFA Başkanı Infantino'yu eleştirdi.

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, AFC Başkanı Salman Bin İbrahim Al Khalifa ve CONCACAF Başkanı Victor Montagliani'nin imzalarıyla paylaşılan açıklamada, futbolun hiçbir şahsa veya kuruma ait olmadığı vurgulandı.

        "Futbol, oyunculara, taraftarlara, kulüplere, üye federasyonlara ve geleceğini korumakla görevlendirilen tüm kurumlara aittir" denilen açıklamanın devamında, FIFA Başkanı Infantino'nun yönetim şekli eleştirilerek, "Futbolda liderlik bir mülk değildir. Gücü elde tutmak veya gücün elde tutulmasını talep etmekle ilgili değildir. Liderlik, kendisine güvenen futbol ailesine karşı üstlenilen bir hizmet görevidir. Aldatma yoluyla güven kırıldığında ve bir kişi kendisine yetki veren kolektif yapının üzerine çıktığında, bu görev terk edilmiş olur" ifadelerine yer verildi.

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