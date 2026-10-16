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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftası sona erdi. Turnuvadaki temsilcimiz Beşiktaş, Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 00:17 Güncelleme:
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        Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları!

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının ikinci haftasında karşılaşmalar tamamlandı.

        Beşiktaş, milli futbolcu Ozan Kabak'ın da forma giydiği Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yendi.

        İkinci hafta sonunda 6 puan toplayan Juventus, atılan gol fazlasıyla zirveye yerleşti. İkide iki yapan takımlardan Beşiktaş ise 4. sırayı aldı.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        Olimpik Lyon (Fransa)-Crystal Palace (İngiltere): 3-2

        AZ Alkmaar (Hollanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 2-1

        Union Saint-Gilloise (Belçika)-Real Sociedad (İspanya): 1-1

        Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya): 0-4

        Sparta Prag (Çekya)-Lillestrom (Norveç): 1-1

        Lech Poznan (Polonya)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4

        Celje (Slovenya)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-3

        Torreense (Portekiz)-Sunderland (İngiltere): 1-2

        Benfica (Portekiz)-Celtic (İskoçya): 4-1

        Olimpik Marsilya (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan): 0-1

        Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 2-1

        Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Anderlecht (Belçika): 1-0

        Rennes (Fransa)-OFI (Yunanistan): 2-1

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        Bournemouth (İngiltere)-Sturm Graz (Avusturya): 3-0

        Jagiellonia (Polonya)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-1

        Celta Vigo (İspanya)-Juventus (İtalya): 1-2

        Hoffenheim (Almanya)-Beşiktaş: 2-3

        NEC Nijmegen (Hollanda)-Levski Sofya (Bulgaristan): 1-1

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