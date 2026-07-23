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        UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 6 müsabakayla sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 00:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları!

        UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları, oynanan 6 müsabakayla sürdü.

        Türk temsilcilerinden İstanbul Başakşehir, konuk ettiği Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı.

        Ligde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şu şekilde:

        İstanbul Başakşehir-Inter Turku (Finlandiya): 1-1

        Neftçi (Azerbaycan)-Dinamo Minsk (Belarus): 2-4

        Bohemians (İrlanda)-Ballkani (Kosova): 2-1

        Vardar (Kuzey Makedonya)-Riga (Letonya): 2-3

        Spartak Trnava (Slovakya)-CSKA 1948 (Bulgaristan): 0-0

        Zeleznicar Pancevo (Sırbistan)-Braga (Portekiz): 0-1

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