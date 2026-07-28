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        Yüksel Yıldırım: 2-3 yıl içinde ligin ilk 5'inde kalıcı olacağız

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, taraftarlardan gelen transfer eleştirilerini anlayışla karşıladıklarını belirterek, bu sezon kuracakları yeni kadroyla 2-3 yıl içinde ligin ilk 5'inde daimi olacak bir takım oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 10:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Ligin ilk 5'inde kalıcı olacağız!"

        Geçen sezon kadrosunda bulunan birçok oyuncusunu kaybeden Samsunspor, transfer dönemini de sessiz geçiriyor. Bu sessizlik taraftarın eleştirilerine neden olurken, Başkan Yıldırım kendisine ait sosyal medya hesabından yeni sezon kadro planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak taraftarı anladıklarını ifade eden Yüksel Yıldırım, "Samsunspor taraftarımızı çok iyi anlıyoruz. Bizlere yaptıkları eleştirileri de çok iyi anlayabiliyoruz ve bunları normal karşılıyoruz. Sizler de tıpkı bizler gibi eksik bölgelerimize takviye yapılmasını bir an önce istiyorsunuz. Ama maalesef bu yaz transfer dönemi Dünya Kupası'ndan dolayı geç açıldı ve çok pahalı başladı" dedi.

        "ÖNÜMÜZDEKİ 3-4 YILIN TAKIMINI KURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

        Eksik bölgelere takviye yapmak için çalıştıklarını dile getiren Başkan Yıldırım, "Hepimizin bildiği gibi eksiklerimiz belli. Bu eksiklerimizi hocamızla yaptığımız toplantılarda daha önce de konuştuk ve hala konuşuyoruz. Şu anda 2 stoper, 1 veya 2 tane 8/10 numara orta saha ile 1 santrfor transferi için görüşmelerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Eğer bundan sonra ayrılan oyuncularımız olursa, onların yerlerine de daha iyi olabilecek transferler yapacağımızı bilmenizi istiyoruz. Bizler, Samsunspor'un menfaatlerini göz önünde tutarak önümüzdeki 3-4 yılın takımını kurmak için çalışıyoruz. Taraftarımız isteklerinde ve transfer beklentilerinde haklı. Çünkü biz de sizlerle aynı düşünceleri paylaşıyoruz. Bu nedenle hem sizlerin beklentilerini hem de takımın ve hocamızın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

        "SAKATLIKLARI GEÇEN ASSOUMOU, SOUSA VE COULİBALY BU SEZONUN YENİ TRANSFERLERİ"

        Geçen sezon sakatlıkları nedeniyle takıma katkı veremeyen oyuncuları bu sezonun yeni transferi gibi gördüklerinin altını çizen Yıldırım, "Samsunspor'un geleceği için planlı bir şekilde çalışıyoruz. Bakın, Drongelen'in geldiği maliyet belli, satıldığı rakam belli. Ali Diabate'yi 100 bin Euro'ya mal ettik ve geçen hafta Suudi Arabistan'dan gelen 8 milyon Euro'luk teklifi reddettik. Çünkü geleceğine inandığımız ve henüz kendini tam anlamıyla ispat etmemiş oyuncularımızı erkenden göndermek istemiyoruz. Elimizde böyle değerler varken, kulüp olarak bu oyunculara sahip çıkmak istiyoruz. Hocamız zaten Ali'yi çok beğeniyor. İnşallah yanına gelecek yeni takviyelerle kendisini geliştirecek, forma savaşına girerek çok daha başarılı ve değerli bir genç oyuncumuz olacaktır. Şunun altını çizerek söylüyorum ve unutulmasın ki geçen sezon sakatlık problemleri yaşayan Jaures Assoumou, Coulibaly ve Afonso Sousa da bizim için bu sezonun yeni transferleri olacaktır. Biz takımımıza ve hocamıza inanıyoruz. Bu sezon kuracağımız yeni kadroyla 2-3 yıl içinde ligin ilk 5'inde daimi olacak bir takım olmanın planlarını yapıyoruz. Sizlerden tek istediğimiz sabırlı olmanız, bize ve bu takıma inanmanız, destek vermeniz ve sahip çıkmanızdır. Bir tane Samsunspor var ve biz bize yeteriz" şeklinde konuştu.

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