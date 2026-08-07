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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Yüksel Yıldırım: Gabriele Guarino, Samsunspor’a hayırlı olsun

        Yüksel Yıldırım: Gabriele Guarino, Samsunspor’a hayırlı olsun

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Gabriele Guarino transferimiz, Samsunspor'umuza hayırlı olsun" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 15:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Gabriele Guarino, Samsunspor'a hayırlı olsun"

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İtalyan stoper oyuncusu Gabriele Guarino ile anlaştıklarını duyurdu.

        Başkan Yıldırım, yaptığı açıklamada, “Büyük Samsunspor Taraftarı, Sizlere verdiğimiz sözleri tek tek tutmaya devam ediyoruz. Transfer bombalarımız patlamaya devam ediyor. Gabriele Guarino transferimiz Samsunspor'umuza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

        İtalya Serie B ligi takımlarından Empoli’de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda 37 maçta; 3 gol 2 asistlik performansıyla takımına katkıda bulundu. İtalyan stoper ayrıca ülkesinin milli takımının alt yaş gruplarında 10 kez forma giydi.

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