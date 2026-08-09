Yunus Akgün: Şampiyonluğun en büyük adayı biziz

Yeni sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasında İspanyol ekibi Villarreal'e 2-1 yenilen Galatasaray'ın oyuncularından Yunus Akgün, ligde şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI BİZİZ"

Yunus Akgün: "Bu takım dört sene üst üste şampiyon oldu. Bu oyuncular, hocamız... Tekrardan haftaya başlıyoruz. Yine şampiyonluğun en büyük adayı biziz. İnşallah önümüzdeki hafta şampiyonluğun en büyük adayının Galatasaray olduğunu göstereceğiz. Taraftarımızla birlikte üst üste 5. şampiyonluğa emin adımlarla yürüyeceğimize inanıyorum."

"ARTIK LİG VAKTİ"

Yunus Akgün: "Yoğun geçen hazırlık dönemini bugün son maçımızla tamamladık. Geçen sezonu Barcelona ve Real Madrid'in arkasında bitiren, kaliteli bir takıma karşı oynadık. Artık lig vakti. Son dört senenin şampiyonu olarak yine şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Hazırlık maçlarındaki eksiklerimizi hocamız ve analiz ekibimizle değerlendiriyoruz ama iyi bir süreç geçirdik. Haftaya Galatasaray'ın bu sene de zirvenin en güçlü adayı olduğunu herkese göstereceğiz.

"LİGE %100 HAZIR OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Yunus Akgün: "Fiziksel olarak belki henüz %100 hazır değiliz ama önümüzde zaman var. Atletik performans ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu hazırlık maçları durumumuzu görmek açısından çok önemliydi. Lige kadar önümüzde bir haftalık bir süre daha var; bu sürede en iyi şekilde çalışıp haftaya sahaya %100 hazır olarak çıkacağız."