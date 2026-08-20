Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, 27 Ağustos'ta yapılacak

        Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, 27 Ağustos'ta yapılacak

        Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu kura çekimi, 27 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 18:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye Kupası'nda kura çekimi 27 Ağustos'ta!

        Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu eşleşmeleri, 27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kura çekiminde belli olacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turunda Nesine 3. Lig'den 20 takım ile 20 amatör ekip mücadele edecek. 15-16-17 Eylül'de oynanacak maçlarda turu geçen 20 takım 2. eleme turuna yükselecek. 2. eleme turunda ise Nesine 3. Lig'den 33, Nesine 2. Lig'den de 9 takım organizasyona dahil olacak. 6-7-8 Ekim'de oynanacak maçlar sonucunda rakiplerini eleyen 31 takım, 3. eleme turuna yükselecek.

        Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig takımları 3. eleme turundan itibaren kupada boy göstermeye başlayacak. Süper Lig'den Corendon Alanyaspor, Eyüpspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Kocaelispor bu turda mücadele edecek. Trendyol 1. Lig'den 9, Nesine 2. Lig'den 26 takım 3. eleme turuna eklenecek. Bu turda mücadeleler 27-28-29 Ekim'de oynanacak.

        Trendyol Süper Lig'den Amed Sportif Faaliyetler, Arca Çorum FK, Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK, Göztepe, Samsunspor ve TÜMOSAN Konyaspor, 4. eleme turunda kupa mücadelesine katılacak. Bu turda Trendyol 1. Lig'den 11 takım ve 3. eleme turunu geçen 36 takım boy gösterecek. 1-2-3 Aralık'ta oynanacak maçların ardından rakiplerini eleyen ekipler 5. tura yükselecek.

        Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir FK ve Trabzonspor, 5. eleme turunda kupaya dahil olacak. Bu turda, 4. eleme turunda rakiplerini eleyen 27 takım da mücadele edecek. İlk maçlar 15-16-17 Aralık'ta, rövanş mücadeleleri ise 22-23-24 Aralık'ta oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #türkiye kupası
        #kura çekimi
        #1. tur
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teknoloji hamlesinde yeni dönem
        Teknoloji hamlesinde yeni dönem
        ABD Hazine Bakanı: İran rejimini çökerteceğiz
        ABD Hazine Bakanı: İran rejimini çökerteceğiz
        Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı!
        Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı!
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın 11'i belli oldu!
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Türkiye, Mısır ve Katar'dan 'Gazze' açıklaması
        Darıca'da korkunç manzara! Kıyıya vuran 3 cansız beden bulundu!
        Darıca'da korkunç manzara! Kıyıya vuran 3 cansız beden bulundu!
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Adalar açıklarında 24 saatte 100'ü aşkın deprem
        Bugün Ne Oldu? 20 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Ağustos 2026 haberleri
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Yapay zeka uçakların "kuyruk izini" değiştirecek
        Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz!
        Milyonluk buğday krizi cinayetinde son söz!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Batrakov G.Saray için İstanbul'da!
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Bilim dünyası şokta! Yeni organ keşfedildi
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Sibel Can'ın kıyafetine yorum yağdı
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        Süresiz nafaka kaldırılacak, en az 5 yıl nafaka verilecek
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        Pınar Altuğ'un sinirlendiren mesaj
        Pınar Altuğ'un sinirlendiren mesaj
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı