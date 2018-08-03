Sport Boys - Inti Gas Ayacucho karşılaşma önü

Sport Boys ve Inti Gas Ayacucho, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:30. Sport Boys 11 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Inti Gas Ayacucho 6 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Sport Boys, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Inti Gas Ayacucho, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 413. İddaa'da Sport Boys kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Inti Gas Ayacucho kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sport Boys son haftadaki Inti Gas Ayacucho müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Inti Gas Ayacucho ise Sport Boys maçında 0-0 berabere kaldı.

Sport Boys, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sport Boys, kendi sahasında 8 gol attı, 6 gol yedi.

Inti Gas Ayacucho ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Inti Gas Ayacucho, 3 gol atarken 8 gol yedi.

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