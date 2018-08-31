Sporting Lisbon - CD Feirense karşılaşma önü

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. Sporting Lisbon, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü CD Feirense takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:00. Sporting Lisbon 7 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken CD Feirense 7 puanda ve 4. sırada. Sporting Lisbon, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. CD Feirense son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 548. İddaa'da Sporting Lisbon kazanır 1.25, berabere biter 4.00, CD Feirense kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Sporting Lisbon önceki hafta Maritimo mücadelesinde 2-1 yenildi.

CD Feirense ise Estoril karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Sporting Lisbon, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

CD Feirense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. CD Feirense, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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