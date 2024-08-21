'Sporun Oyuncakları' sergisi uzatıldı

Trendyol sponsorluğunda, İstanbul Oyuncak Müzesi’nde düzenlenen ve 19 Temmuz’da açılışı yapılan 'Sporun Oyuncakları' sergisi, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Antik Yunan’dan modern zamanlara kadar çeşitli spor dallarına ait oyuncaklarla spor ve oyuncak tarihini ilk kez bir araya getiren sergi, 31 Ağustos’a kadar İstanbul Oyuncak Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Spor tarihini oyuncaklar aracılığıyla ziyaretçilere aktaran bu özel serginin süresi, yoğun talep üzerine 31 Ağustos’a kadar uzatıldı. Antik Olimpiyat oyunlarından günümüze kadar uzanan geniş bir yelpazede spor oyuncaklarını barındıran sergide ziyaretçiler, sporun tarihsel gelişimini oyuncaklar aracılığıyla deneyimleme fırsatı buluyor. Antik Yunan’daki at arabası yarışlarından Muhammed Ali Clay’in oyuncak bebeğine kadar pek çok farklı oyuncağın yer aldığı sergi, aynı zamanda çocuklara ve gençlere sporun farklı dallarını tanıma fırsatı sağlıyor.