Spot Ethereum ETF için yasa değişikliği onaylandı! Ethereum ETF nedir?
Bugün, kripto yatırımcılarını ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve spot Ethereum ETF'lerinin yolunu açan yasa değişikliği onayladı. Piyasalarda beklenen ETF kararı, Ethereum'un 3800 doları geçmesini sağlamıştı; kararın çıkmaması halinde uzmanlar, piyasaya olumsuz yansıyacağını öngörüyordu. Ancak ETF için yeşil ışık yakıldı. Peki, Ethereum ETF ne demektir, bu karar ne anlama geliyor? İşte, detaylar...
Bu hafta piyasalarda gözler ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndaydı. Ethereum ETF'lerinin onaylanacağına ilişkin beklentiyle kripto para piyasasında yükseliş görülürken Ethereum'un fiyatı 3800 doları geçti, Bitcoin'in fiyatı da 70 bin doları aştı. Bugün beklenen gelişme kaydedildi ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Spot Ethereum ETF’lerin önünü açacak yasa değişikliğini onayladı. Peki, Spot Ethereum ETF nedir, onaylanması ne anlama gelir? İşte, detaylar...
SPOT ETHEREUM ETF NEDİR?
ETF, “Exchange-Traded Funds” ya da Türkçesi'yle “Borsa Yatırım Fonu” teriminin kısaltmasıdır. ETF, belirli bir emtiaya veya varlık sınıfına yatırımcıların doğrudan ilişki içerisine girmeden yatırım yapmasını sağlayan, borsada bireysel bir hisse senedi gibi işlem gören bir yatırım fonu türüdür; bir hisse senedi gibi borsada alınıp satılabilir.
SPOT ETHEREUM ETF'NİN ÖNÜ AÇILDI
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Spot Ethereum ETF’lerin önünü açacak yasa değişikliğini onayladı.
Karar Bitcoin ETF’lerini onaylamasından altı aydan kısa bir süre sonra geldi. FactSet’e göre Spot Bitcoin ETF’lerine toplam net girişler 12 milyar doları aştı.
BlackRock, VanEck ve Fidelity gibi birçok ABD merkezli yatırım yönetim şirketi, komisyona Ethereum için 10 spot ETF başvurusunda bulunmuştu. Şirketler, tıpkı Bitcoin gibi Ethereum'un da spot ETF'lerle geleneksel borsalarda işlem görmesini talep ediyordu.
SEC, daha önce ETF başvuruları için erteleme kararı almıştı. Başvuruları 3 defa erteleme hakkı bulunan SEC'in 23 Mayıs gün sonuna kadar "VanEck Ethereum ETF" için olumlu veya olumsuz kararını açıklaması gerekiyordu. Beklenen karar 24 Mayıs'ta açıklandı ve Ethereum ETF için yeşil ışık yakıldı.