Spotify'ın premium abonelik fiyatları zamlandı
Önde gelen müzik platformlarından Spotify'da beklenen fiyat değişikliği gerçekleşti. Bireysel paket fiyatı 39.99 TL'ye yükseldi. İşte tüm paketler ve güncellenen fiyatları
Giriş: 24.07.2023 - 14:51
Spotify'dan kullanıcılarını üzen karar. 2021 yılından bu yana fiyat güncellemesi yapmayan müzik platformu, ABD'deki fiyatlarını o dönemden bu yana ilk kez yükseltti.
Bu gelişmenin ardından Türkiye fiyatları da güncellenen Spotify'ın premium bireysel paketi 39.99 TL'ye yükseldi.
İşte Spotify'ın güncellenen abonelik ücretleri: