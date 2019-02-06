Dijital müzik platformu Spotify, tarihinde ilk kez kâr açıkladı. 2008 yılında kullanıma açılan İsveç merkezli müzik uygulaması Spotify’ın açıkladığı finansal sonuçlara göre 2018 yılının son çeyreğinde şirket aylık aktif kullanıcı sayısını son bir yılda 47 milyon artışla 207 milyona çıkardı.

Bu üyelerinin 96 milyonunu abonelerinin aylık ücret karşılığında kullandığı Spotify Premium üyeleri oluşturdu. Premium abonelerini sayısı son bir yılda 25 milyon arttı.

Aylık aktif kulanıcı sayısı (toplam / ücretli)

2018 yılı sonu itibariyle dünya genelinde 78 ülkede faaliyet gösteren şirketin gelirleri 2018’in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 30 artışla 1.5 milyar Euro’ya ulaştı. 2017 genelinde 4 milyar Euro olan Spotify’ın 2018’deki toplam gelirleri de 5.2 milyar Euro’yu aştı. Kullanıcı sayısı ve gelirdeki bu yükselişle beraber şirket asıl olarak kârlılıkta atağa kalktı.

Daha önceki tüm çeyreklerde faaliyet zararı yazan Spotify, 2018’in son çeyreğinde kâra geçti. 2017’nin son çeyreğinde 87 milyon Euro faaliyet zararı yazan şirket, geçen yılın son çeyreğini ise 94 milyon Euro’luk faaliyet kârıyla kapattı. 2017 genelinde 378 milyon Euro olan Spotify’ın faaliyet zararı, 2018’de 43 milyon Euro’ya geriledi.

YILI YİNE ZARARLA KAPATTI

Şirketin elde ettiği bu faaliyet kârlılığın etkisiyle, 2018’in son çeyreğinde Spotify’ın net kârı da 442 milyon Euro’ya fırladı. 2017’nin son çeyreğinde şirket 596 milyon Euro zarar etmişti. Yıl geneline bakıldığında da Spotify’in 2017’de 1.2 milyar Euro’yu aşan net zararı, 2018 yılını 78 milyon Euro’ya indi.

Spotify, 2018 yılı sonuçlarıyla birlikte 2019 yılı hedeflerini de duyurdu. Buna göre 2019’da Spotify toplam aktif kullanıcı sayısını 245 milyon ile 265 milyon aralığına, ücretli abonelerinin ise 117 milyon ile 127 milyon aralığına çıkarmayı planlıyor.

Toplam gelirlerini yüzde 21 ile yüzde 29 artırarak, 6.3 milyar Euro ile 6.8 milyar Euro’ya yükseltmeyi hedefleyen şirketin bu yıl da en çok zorlandığı konu kârlılık olacak. Açıklanan hedeflere göre Spotify 2019 yılında 200 milyon Euro ile 360 milyon Euro arasında bir faaliyet zararı yazacak.