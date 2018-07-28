St Gallen - Sion maç önü

St Gallen ve Sion, 29 Temmuz 2018 Pazar günü İsviçre Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. St Gallen, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Sion son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 485. İddaa'da St Gallen kazanır 1.90, berabere biter 3.20, Sion kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

St Gallen son hafta oynanan Lausanne Sports maçında 0-3 yenildi.

Sion, Thun karşılaşmaında 1-4 kazandı.

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