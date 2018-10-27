St. Johnstone - St. Mirren maç önü

St. Johnstone ve St. Mirren, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İskoçya Premiership maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 11 puanlı St. Johnstone 8. sırada bulunuyor, St. Mirren 4 puana sahip ve 11. sırada. St. Johnstone, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. St. Mirren, geride kalan 5 maçta 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 329. İddaa'da St. Johnstone kazanır 1.70, berabere biter 3.10, St. Mirren kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

St. Johnstone önceki hafta Dundee mücadelesinde 1-0 kazandı.

St. Mirren ise Ross County maçında 0-3 yenildi.

St. Johnstone, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 8 gol yedi.

St. Mirren, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 mağlubiyet elde etti. St. Mirren, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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