Stajyer
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Stajyer ücretlerine devlet desteği üç yıl uzatıldı

Yeni eğitim öğretim döneminde yaklaşık 2 milyon kişi meslek liselerinde öğrenim görecek. Yüz binlerce öğrenci bu yıl işletmelerde staj yapacak. Staj yapan öğrencilere 2018 yılında ne kadar ücret ödenecek? Stajyerin ücretine sağlanacak devlet katkısı ne kadar? Hangi işletmeler staj yaptırmak zorunda? Stajyer çalıştırmayan işverenin sorumluluğu nedir? İşte cevaplar...

02.09.2018 - 10:53 | Güncelleme:

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere ücret ödeniyor. Ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, sözleşmeyle belirleniyor. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının en az yüzde 30’u oranında ücret ödeniyor.

Buna göre, yeni öğretim yılında, staj yapan öğrencilere 2018 sonuna kadar en az 435.27 lira ücret ödenecek. Asgari ücrette yapılacak artışa bağlı olarak, 2019 başından itibaren stajyerlere ödenen ücret de artırılacak.

290 TL’Sİ DEVLETTEN

Devlet, çırak ve stajyerleri çalıştıran işletmeleri desteklemek amacıyla 2016 yılından beri katkı sağlıyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, devlet katkısının üç yıl uzatılması kararlaştırıldı. Katkı, 2020-2021 eğitim öğretim dönemine kadar devam edecek.

Buna göre, 2018 yılında, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenci başına, 20’den az personel çalıştıran işletmelere 290.18 TL; 20 ve daha fazla personel çalıştıran işletmelere 145.09 TL devlet katkısı sağlanacak.

Öğrencilerin staj yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarına devlet katkısı ödenmiyor.

STAJYER ÇALIŞTIRMAK ZORUNLU

Kanuna göre, on ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırmak zorunda. Bu işletmeler mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerine, isterlerse staj yaptırabilir.

Mesleki beceri eğitimi ve staj yaptırma zorunluluğu kapsamındaki işletmeler her yıl şubat ayında, Çalışma ve İŞKUR il müdürlükleri tarafından il milli eğitim müdürlükleri ile yüksek öğretim kurumlarına bildiriliyor.

STAJ YAPTIRMAMANIN MALİYETİ DAHA YÜKSEK

Çalışma ve İŞKUR il müdürlüklerince her yıl en az kaç stajyer çalıştıracakları tespit edilen işverenler, bu yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde, yaptırımla karşı karşıya kalıyorlar.

Beceri eğitimi verme ve stajyer çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmeler, her öğrenci için eğitim süresince aylık 435.27 lira tutarında “mesleki eğitime katılma payı” adı altında para ödemek zorunda. Personel sayısı 20 ve daha fazla olan işverenler ise öğrenci başına aylık 870.54 TL ödüyor.

PRİMLER DEVLETTEN

Zorunlu staj yapan öğrenciler için iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigorta yapılması gerekiyor. Anne babası tarafından bakmakla yükümlü olunan öğrenciler için bu yıl aylık 10.15 TL; bakmakla yükümlü olunmayan öğrenciler için ise aylık 60.90 TL prim ödeniyor. Primler devlet tarafından karşılanıyor.


STAJ SİGORTASI EMEKLİLİĞE SAYILMIYOR

Staj yapan öğrenciler için sadece iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primi ödeniyor. Stajyer olarak çalışılan süreler emekliliğe sayılmıyor. Ancak, kadınlar, sigortalı olarak bir işe girmeden önce evlenip çocuk doğururlarsa, staj sigortası sayesinde ileride doğum borçlanması yapma hakkı elde ediyor.

1.5 MİLYON ÇIRAK, STAJYER VE KURSİYER

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 1 milyon 174 bin stajyer ve kursiyer, 360 bin çırak bulunuyor.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.