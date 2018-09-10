Starbucks İTalya
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Starbucks'ın İtalya'daki ilk restoranında kuyruk oluştu

29 bine yakın mağazası arasında benzeri sadece 2 örneği bulunan İtalya'daki Starbucks restoranı önünde, İtalyanların Amerikan kahvesine mesafeli yaklaşacağı öngörüsünün aksine yoğun kuyruk oluştu.Klasik restoranının dışında bir konseptle taş fırın pizza ve İtalyan dondurması gelato da satılan mekanda akşam alkollü içecek servisi de yapılıyor. Uzmanlar Starbucks'ın doğru zamanda İtalya pazarına girdiğini belirtirken, şirket hisselerindeki yüzde 2.2 artış yaşandı

10.09.2018 - 15:03 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Starbucks'ın Milano kentinde açtığı ve şirketin espresso bazlı kahvelerin anavatanı olarak bilinen İtalya'daki ilk mekânı olma özelliğini taşıyan restoranın yankıları sürüyor.

Dünya genelindeki 29 bine yakın Starbucks restoranından çok farklı özelliklere sahip olan mekân Seattle ve Şangay'dan sonra Starbucks'ın kahve kavurduğu 3. restoran oldu. 

Eski görkemli postane binasının dönüştürülmesiyle tasarlanan 2300 metrekarelik dev Starbucks restoranı markanın geleneksel mekân anlayışının da dışında. 

PİZZA VE İTALYAN DONDURMASI DA SERVİS EDECEK

Starbucks'ın İtalya hamlesi İtalyanların Amerikan kahvesi içip içmeyeceğine dair tartışmalarla gündeme gelirken Milano restoranında açıldığı andan itibaren kuyruk oluştu.

 Restoranda kahve çeşitlerinin yanı sıra pizza ve İtalyan usulü bir dondurma çeşidi olan gelato da servis edileceği belirtildi. Milano Starbucks, akşamları misafirlerine alkollü içecek de sunacak. 

Ayrıca, İtalyanların damak tadı ve kahve kültürüyle pek de bağdaşmayan frappuccino (buzlu cappuccino) servis etmeyecek. İtalya'daki ortalama espresso fiyatlarına nazaran daha pahalı olduğu ve tutunmakta zorlanacağı eleştirilerine karşın Starbucks, operasyonu yerelleştiren ve İtalyan kültür unsurlarını ön plana çıkaran bir anlayış sergiliyor.

 

HİSSELER YÜKSELDİ, ANALİSTLER 'DOĞRU ZAMAN' DİYOR

ABD'de durağanlaşan satışlar sonrasında markanın uluslararası operasyonlarına daha fazla eğilen şirket yetkililerin, açılışın ilk gününde oluşan kuyruk ve yoğun talep sonrası yıl sonuna dek İtalyan şehrinde yeni yerler açmayı planladığı da belirtiliyor.

Milano hamlesi sonrası Starbucks hisseleri yüzde 2.2 yükselirken, Starbucks yıl sonuna kadar ABD'de durgunluk nedeniyle 150 şubesini kapatacak.

  • Şu anda kahve zincirlerinin İtalyan pazarı içindeki payı sadece yüzde 20. Geri kalanlar bağımsız işletmeler ancak zincir kahveciler yılda yüzde 4 oranında, süratle büyüyor.

NPD analisti Matteo Figura, Starbucks'ın İtalya piyasasına doğru zamanda girdiğini belirtiyor.

Şirketin 18 ila 34 yaş arasındaki y kuşağı üzerine oynadığını belirten Figura, İtalyan pazarının farklı müşteri kitlelerinin hedeflediği için hem geleneksel kafeler hem de Starbucks gibi zincirlere açık olduğunu belirtiyor. 

Fransa gibi kahve kültürü güçlü olan bir başka ülke üzerinden analizini güçlendiren Figura, Fransız y kuşağının Starbucks ve benzeri kahvecilere karşı iyi tepki verdiğini ve şirketin orta-uzun vadede piyasada iyi iş çıkarabileceğini belirtiyor. 

2017 yılında 22.4 milyar dolar ciro yapan Starbucks'ın 77 ülkede yaklaşık 29 bin restoranı bulunuyor. Bunlardan 12 bin adedi ABD'de, 3300 adedi ise Çin'de. 

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