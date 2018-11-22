Online oyun platformu Steam’de oyunseverlerin merakla beklediği Steam Sonbahar İndirimleri başladı. Steam’in her yıl Black Friday öncesinde düzenlediği indirim dönemi 27 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 21:00’e kadar sürecek. Türkiye’de oyun fiyatlarının özellikle son aylarda kur etkisiyle 500 TL’lere kadar çıktığı bu dönemde oyunseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşması beklenen Steam’in Sonbahar İndirimleri kampanyasındaki öne çıkan oyun ve indirimler şöyle:
NBA 2K19
Önceki Fiyat: 199 TL
Yeni Fiyat: 99.50 TL
İndirim Oranı: Yüzde 50
The Crew 2
Önceki Fiyat: 209 TL
Yeni Fiyat: 83.60 TL
İndirim Oranı: Yüzde 60
GTA 5
Önceki Fiyat: 169 TL
Yeni Fiyat: 111.54 TL
İndirim Oranı: Yüzde 34
Jurassic World Evolution
Önceki Fiyat: 214 TL
Yeni Fiyat: 84.60 TL
İndirim Oranı: Yüzde 60
Far Cry 4
Önceki Fiyat: 154 TL
Yeni Fiyat: 38.5 TL
İndirim Oranı: Yüzde 75
Civilization VI
Önceki Fiyat: 219 TL
Yeni Fiyat: 65.70 TL
İndirim Oranı: Yüzde 70
Total War: Warhammer II
Önceki Fiyat: 149 TL
Yeni Fiyat: 74.50 TL
İndirim Oranı: Yüzde 50
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Önceki Fiyat: 76.99 TL
Yeni Fiyat: 53.89 TL
İndirim Oranı: Yüzde 30
Endless Space 2
Önceki Fiyat: 59 TL
Yeni Fiyat: 20.06 TL
İndirim Oranı: Yüzde 66
Age of Empires III: Complete Collection
Önceki Fiyat: 59 TL
Yeni Fiyat: 14.75 TL
İndirim Oranı: Yüzde 75
Graveyard Keeper
Önceki Fiyat: 32 TL
Yeni Fiyat: 22.40 TL
İndirim Oranı: Yüzde 30
Dead Cells
Önceki Fiyat: 40 TL
Yeni Fiyat: 32 TL
İndirim Oranı: Yüzde 20
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