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Online oyun platformu Steam’de oyunseverlerin merakla beklediği Steam Sonbahar İndirimleri başladı. Steam’in her yıl Black Friday öncesinde düzenlediği indirim dönemi 27 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 21:00’e kadar sürecek. Türkiye’de oyun fiyatlarının özellikle son aylarda kur etkisiyle 500 TL’lere kadar çıktığı bu dönemde oyunseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşması beklenen Steam’in Sonbahar İndirimleri kampanyasındaki öne çıkan oyun ve indirimler şöyle: