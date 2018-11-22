Oyunseverlerin beklediği gün geldi... Steam sonbahar indirimleri başladı

22.11.2018 - 10:20 | Güncelleme:

Black Friday öncesi online oyun platformu Steam, geleneksel hale gelen yıllık sonbahar indirimlerini devreye aldı. İşte Steam Sonbahar İndirimi ile fiyatları yüzde 75’e varan oranda düşen oyunlar...

  • 1 Steam sonbahar indirimleri başladı
    1 | 13

    Online oyun platformu Steam’de oyunseverlerin merakla beklediği Steam Sonbahar İndirimleri başladı. Steam’in her yıl Black Friday öncesinde düzenlediği indirim dönemi 27 Kasım Salı günü Türkiye saatiyle 21:00’e kadar sürecek. Türkiye’de oyun fiyatlarının  özellikle son aylarda kur etkisiyle 500 TL’lere kadar çıktığı bu dönemde oyunseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşması beklenen Steam’in Sonbahar İndirimleri kampanyasındaki öne çıkan oyun ve indirimler şöyle:

  • 2 Steam sonbahar indirimleri başladı
    2 | 13

    NBA 2K19

    Önceki Fiyat: 199 TL

    Yeni Fiyat: 99.50 TL

    İndirim Oranı: Yüzde 50

  • 3 Steam sonbahar indirimleri başladı
    3 | 13

    The Crew 2

    Önceki Fiyat: 209 TL

    Yeni Fiyat: 83.60 TL

    İndirim Oranı: Yüzde 60

  • 4 Steam sonbahar indirimleri başladı
    4 | 13

    GTA 5 

    Önceki Fiyat: 169 TL

    Yeni Fiyat: 111.54 TL

    İndirim Oranı: Yüzde 34

  • 5 Steam sonbahar indirimleri başladı
    5 | 13

    Jurassic World Evolution

    Önceki Fiyat: 214 TL

    Yeni Fiyat: 84.60 TL

    İndirim Oranı: Yüzde 60

  • 6 Steam sonbahar indirimleri başladı
    6 | 13

    Far Cry 4

    Önceki Fiyat: 154 TL

    Yeni Fiyat: 38.5 TL

    İndirim Oranı: Yüzde 75

  • 7 Steam sonbahar indirimleri başladı
    7 | 13

    Civilization VI

    Önceki Fiyat: 219 TL

    Yeni Fiyat: 65.70 TL

    İndirim Oranı: Yüzde 70

  • 8 Steam sonbahar indirimleri başladı
    8 | 13

    Total War: Warhammer II

    Önceki Fiyat: 149 TL

    Yeni Fiyat: 74.50 TL

    İndirim Oranı: Yüzde 50

  • 9 Steam sonbahar indirimleri başladı
    9 | 13

    Tom Clancy's Rainbow Six Siege

    Önceki Fiyat: 76.99 TL

    Yeni Fiyat: 53.89 TL

    İndirim Oranı: Yüzde 30

  • 10 Steam sonbahar indirimleri başladı
    10 | 13

    Endless Space 2

    Önceki Fiyat: 59 TL

    Yeni Fiyat: 20.06 TL

    İndirim Oranı: Yüzde 66

  • 11 Steam sonbahar indirimleri başladı
    11 | 13

    Age of Empires III: Complete Collection

    Önceki Fiyat: 59 TL

    Yeni Fiyat: 14.75 TL

    İndirim Oranı: Yüzde 75

  • 12 Steam sonbahar indirimleri başladı
    12 | 13

    Graveyard Keeper

    Önceki Fiyat: 32 TL

    Yeni Fiyat: 22.40 TL

    İndirim Oranı: Yüzde 30

  • 13 Steam sonbahar indirimleri başladı
    13 | 13

    Dead Cells

    Önceki Fiyat: 40 TL

    Yeni Fiyat: 32 TL

    İndirim Oranı: Yüzde 20

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0