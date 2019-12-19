DHA

İsveç’in başkenti Stokholm’de bir bahçede 16’ncı yüzyıla ait gemi enkazı bulundu.

DHA'nın haberine göre bölgede çalışma yapan arkeologlar, bir bahçede yaklaşık 1590 yılına ait kraliyet donanmasının Samson adlı gemisinin enkazına ulaştı.

Arkeolojik kazıyı gerçekleştiren firma, askeri kargo gemisi olarak görev yapmış olan geminin 30 metre uzunluğunda olduğunu duyurdu.

Stokholm’ün adalara ve kanallara yayılmış bir kent olmasından dolayı, kentin bazı bölümleri 18’inci yüzyıldan önce sular altındaydı.

Arkeologlar geminin bu sırada bir limana demir attığı ve zamanla suların çekilmesiyle toprak altında kaldığı görüşündeler.