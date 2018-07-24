Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurulacak 8 başkanlık arasında yer alan Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Eski Kalkınma Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın bazı görevleri, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na devredildi. Başkanlığın görev ve yetkileri arasında kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı ile sektörel plan ve programları hazırlamak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oluşturduğu gelir tahminlerini esas alarak hazırladığı gelir bütçesi teklifi taslağı ile kamu idarelerinin bütçe tekliflerini konsolide ederek merkezi yönetim bütçe kanun teklif taslağını oluşturmak yer alıyor. Başkanlık ayrıca, daha önce Kalkınma Bakanlığı'nın yetkisinde olan yıllık kamu yatırım programını hazırlayacak.



İKİ BAŞKAN YARDIMCISI



Strateji ve Bütçe Başkanı'nın iki yardımcısı olacak. Başkanlık bünyesinde, Plan ve Programlar; Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme; Bütçe; Sektörler ve Kamu Yatırımları; Yönetim Hizmetleri adıyla 5 genel müdürlük oluşturulacak.



662 KADRO VERİLDİ



Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na 662 kadro tahsis edildi. Başkanlıkta 30 daire başkanı, 230 uzman, 100 uzman yardımcısı görev yapacak.



AĞBAL'IN ADI GEÇİYOR



Cumhurbaşkanlığı adına her yıl bütçeyi ve yıllık programlar ile yatırım programlarını hazırlayacak Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevine getirilecek isimler arasında eski Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın ismi öne çıkıyor.

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