Su kanalına düşen vaşak kurtarılıp, bakıma alındı

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, su kanalına düşüp yaralanınca, mahsur kaldı.

İhbarla bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin uğraşlarıyla kafese konulan vaşak, vinçle bulunduğu yerden kurtarıldı. Koruma altına alınan vaşak, bakımının ardından yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi sosyal medya hesaplarından, vaşağın kurtarılması, bakımının yapılması ve doğaya bırakılmasına ait görüntüler, "Doğanın her canlısı için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" notuyla paylaşıldı.

Paylaşımda, "Şebinkarahisar'da su kanalına düşen vaşak, Milli Parklar ekiplerimizin özverili çalışmasıyla yeniden özgürlüğüne kavuştu. Sıvı desteği, vitamin uygulamaları ve titiz tedavi sürecinin ardından doğaya bırakılan vaşak, yeniden ormanların sessiz koridorlarına döndü" ifadelerine yer verildi.