Su kesintisi haberleri, şehir hayatı içerisinde pek de duymak istemediğimiz haberler arasında yer alıyor. Ancak yaşanan çalışmalar nedeniyle su kesintileri hayatımızın hemen her döneminde az veya çok karşımıza çıkıyor. Su kesintisi ile igili son dakika haberi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi - İSKİ'den geldi. Yapılan açıklamada İstanbul'un 9 ilçesi için 30 saat su kesinti bilgisi verilip, İstanbullular yaşanacak su kesintisine karşı önceden uyarıldı.

Peki; 30 saat su kesintisi ne zaman başlayacak? 30 saat su kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak? İşte İSKİ tarafından yapılan su kesintisi uyarısıyla ilgili detaylar...

30 SAAT SU KESİNTİSİ NE ZAMAN?

İstanbul Su ve Kanalizayson İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada 30 saatlik su kesintisinin zamanı İstanbullularla paylaşıldı.

İşte İSKİ'den yapılan açıklama:

Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi'' kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı'nda deplase (bağlantı) çalışmaları yapılacağından; 25 Eylül 2018 Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

SU KESİNTİSİ YAŞAYACAK BÖLGELER

Esenyurt İlçesi:

Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Esenkent ve Sanayi Mahalleleri.

Avcılar İlçesi:

Firuzköy, Yeşilkent, Cihangir, Merkez ve Tahtakale Mahalleleri.

Başakşehir İlçesi:

Şahintepe, Güvercintepe, Bizimevler, Ispartakule, Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, İkitelli OSB, Başak, Ziya Gökalp, Başakşehir, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Güvercintepe ve Kayaşehir Mahalleleri.

Arnavutköy İlçesi:

Tamamı.

Çatalca İlçesi:

Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.

Büyükçekmece İlçesi:

Karaağaç Mahallesi.

Küçükçekmece İlçesi:

Yarımburgaz, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Kanarya, Beşyol, Cennet, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Kartaltepe, Kemalpaşa, Sultan Murat, Yenimahalle ve Yeşilova Mahalleleri.

Sultangazi İlçesi:

Cebeci, Eski Habipler, Malkoçoğlu, Yayla, İsmet Paşa ve Habipler Mahalleleri.

Eyüpsultan İlçesi:

Pirinççi, İhsaniye, Odayeri, Işıklar, Akpınar ve Ağaçlı Mahalleleri.

4 İLÇEDE 7 SAATLİK SU KESİNTİSİ

Öte yandan yine aynı bölgedeki çalışma nedeniyle 4 ilçe de de 7 saatlik su kesintisine gidilecek. Konuyla ilgili İSKİ'den şua açıklama yapıldı:

BEDAŞ tarafından gerçekleştirilecek olan ''Yeni Havalimanı Elektrik İletim Hatlarının Yapımı İşi'' nedeniyle Terkos Terfi Merkezine enerji verilemeyeceğinden; 25 Eylül 2018 Salı günü 22.00 ile 05.00 saatleri arasında 7 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

İşte İSKİ'den yapılan açıklamaya göre 7 saat su kesintisi yaşanacak bölgeler:

Gaziosmanpaşa İlçesi:

Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Fevzi Çakmak, Mevlana, Hürriyet, Yenimahalle ve Kazım Karabekir Mahalleleri.

Sultangazi İlçesi:

Cumhuriyet, Esentepe, Gazi, Sultançiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre, Zübeyde Hanım, 50. yıl, ve 75. yıl Mahalleleri

Eyüpsultan İlçesi:

Akşemsettin, Alibeyköy Merkez, Çırçır, Karadolap ve Yeşilpınar Mahalleleri.

Bayrampaşa İlçesi:

Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa Mahalleleri.

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