Bölgede hüküm süren kuraklığın barajlarda da su seviyesinin düşmesine neden olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maalesef son yıllarda artan kuraklık dolayısıyla gölün su seviyesi ciddi biçimde düştü. Zaman zaman tamamen kuruma noktasına geldi. Kar yağışı olmayınca bu kuraklık daha da şiddetli kendisini gösteriyor. Maalesef bu yıl su seviyesinin çok düşük olduğunu biliyoruz, çünkü kar yağışı olmadı. Yağmurlarda da bir azalma var. Biyoçeşitliliği koruma açısından yeri geldiğinde oraya takviye yapmamız lazım. Çok nadide türleri burada görebiliyoruz. Biz balıkçıl kuşlardan pek çok türü burada görebiliyoruz."