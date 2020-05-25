Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Su ürünleri denetimleri denizlerde yasa dışı avlananlara göz açtırmıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yılın ilk 4 ayında denizler ve iç sularda 44 bin 523 denetim yaptık. Yaklaşık 136 ton su ürününe ve 966 ağ ve av aracına el konuldu. Düzenlemelere aykırı hareket ettiği belirlenen 1462 kişi ve iş yerine 5 milyon 272 bin 280 lira idari para cezası kesildi. Nasırlı elleriyle ailesine ekmek götürmek için ter döken balıkçılarımız emin olsun. Helal yoldan parasını kazanan hiçbir üreticimizin hakkını yedirmeyeceğiz" dedi

yasa dışı avlanma
AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yılın 4 ayında denizlerde ve iç sularda yaptıkları 44 bin 523 denetimde 1462 kişi ve iş yerine 5 milyon 272 bin 280 lira para cezası uygulandığını söyledi.

Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi için denetimlerin gece gündüz devam ettiğini ifade etti.

Ekmeğini helal yoldan kazanan balıkçıların hakkını çalan ve yasa dışı su ürünleri avcılığı yapanlarla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Pakdemirli, denizlerde, iç sularda, yol güzergahlarında ve satış yerlerinde yaptıkları denetimlerle kaçakçılara göz açtırmadıklarını aktardı.

2019'DA DENETİMLER YÜZDE 27.5 ARTTI

Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Kontrol ekipleri ile İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk kuvvetlerince 2017'de 85 bin 805 denetim yaptıklarını anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"2018'deki denetim sayımız 94 bin 537 oldu. 2019'da ise yüzde 27,5 artarak 127 bin 357 adet denetim yapıldı. Geçen yıl 955 ton su ürününe ve 2 bin 625 ağ ve av aracına el konuldu. Düzenlemelere aykırı hareket ettiği tespit edilen 10 bin 763 kişi ve iş yerine 28 milyon 660 bin 397 lira idari para cezası kesildi.

Bu yıl da denetimlerimiz devam ediyor. Yılın ilk 4 ayında denizler ve iç sularda 44 bin 523 denetim yaptık. Yaklaşık 136 ton su ürününe ve 966 ağ ve av aracına el konuldu. Düzenlemelere aykırı hareket ettiği belirlenen 1462 kişi ve iş yerine 5 milyon 272 bin 280 lira idari para cezası kesildi."

Su Ürünleri Kanunu'nun TBMM'de güncellenerek 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girdiğini anımsatan Pakdemirli, yapılan değişiklikle "şebeke" olarak adlandırılan ve tamamen yasa dışı su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunan 82 gemi ve 2 binek araca el konulduğunu dile getirdi.

"ÜRETİCİMİZİN HAKKINI YEDİRMEYECEĞİZ"

Bakan Pakdemirli, yasa dışı avcılığı alışkanlık haline getirmiş illegal balıkçılıkla, denizlerde ve iç sularda mücadelenin hız kesmeden sürdüğünü belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişiklik büyük oranda caydırıcı oldu. Nasırlı elleriyle ailesine ekmek götürmek için ter döken balıkçılarımız emin olsun. Helal yoldan parasını kazanan hiçbir üreticimizin hakkını yedirmeyeceğiz. Şimdi olduğu gibi yarın da gece-gündüz, mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saat çalışmaya devam edeceğiz. Yeter ki hakkını helal yoldan kazanan üreticimiz mağdur olmasın, yeter ki vatandaşımız güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşsın."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'nin salça ihracatı, Kovid-19 salgınında arttı
İŞ-YAŞAMSalça ihracatına korona dopingi
Koronavirüs sonrası ABD ile ticaret güçlenecek
İŞ-YAŞAMABD-Türkiye ticareti güçlenecek
Ekonomik teşvik paketlerinin 2,2 trilyon doları çevreye zararlı sektörleri destekliyor
İŞ-YAŞAMÇevreye zararlı sektörler için 2,2 trilyon dolar
Hızlı trende iki nokta arasında seyahat edilebilecek
İŞ-YAŞAMHızlı trenlerde "ara durak" yok
AYD'den esnek çalışma saati tavsiyesi
İŞ-YAŞAMAYD'den AVM'ler ile ilgili yeni öneri!
Hava ve demir yolu ulaşımında "biletler" satışta
İŞ-YAŞAMBugün itibarıyla "biletler" satışta
SunExpress, iç hat uçuşlarına 4 Haziran'da başlıyor
İŞ-YAŞAMİç hat uçuşlarına 4 Haziran'da başlıyor
Uzak Doğu pazarlarında yeni kapılar birbiri ardına açılıyor
İŞ-YAŞAMBakan Pekcan'dan yeni pazar açıklaması
Yeme-içme mekanlarının geleceği karanlık - haberler
İŞ-YAŞAM240 milyar dolar kaybedecekler
Doğu Anadolu'dan 4 ayda 189 ülkeye 546 milyon dolarlık ihracat
İŞ-YAŞAMDAİB'den 546 milyon dolarlık ihracat

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X