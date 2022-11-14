Suç örgütlerine silah imal eden şebeke çökertildi 0:00 / 0:00

AA

Ankara polisinin İstanbul ve Düzce'de düzenlendiği operasyonlarda ruhsatsız silah imal eden 14 şüpheli gözaltına alındı. Düzce'den Ankara'ya ruhsatsız tabanca getirildiğini tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla harekete geçti.

22 ARDESTE ARAMA YAPILDI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara merkezli Düzce ve İstanbul'daki eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 18 ev, 3 iş yeri ve 1 silah bakım atölyesi olmak üzere 22 adreste arama yapıldı. Operasyonlarda, 65 ruhsatsız tabanca, 190 şarjör, 1 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 296 sürgü, 43 silah alt takımı, 60 kabze, çeşitli ebatlarda 1195 fişek, 2 bin 267 iğne, pim, horoz gibi silah parçaları, 33 metal parça, 2 matkap, 3 torna makinası, 1 freze makinası, 2 torna tezgahı, 203 gram uyuşturucu madde, 2 flaş bellek ile 15 bin lira ele geçirildi. Söz konusu silah parçalarıyla 75 adet yeni ruhsatsız silahın yapılabileceği belirlendi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE SİLAH TEMİN ETMİŞLER Soruşturma sürecinde elde edilen bilgiler ve şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda söz konusu suç örgütünün elebaşılığını "Ağa" lakaplı M.A. ve yöneticiliğini de Jandarma Genel Komutanlığından istifa etmiş eski yüzbaşı "Komutan" lakaplı Ö.Y.'nin yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin silahları kendi örgüt üyeleri ile irtibatlı oldukları diğer gruplara satarak rant elde ettikleri, ayrıca Ankara'daki suç örgütlerine de silah temin ettikleri belirlendi. Teknik ve fiziki takiplerle Ankara'da ruhsatsız silahları satın alan kişilerin tespit edilmesinin ardından suç grubunun Ankara'daki faaliyetlerini sonlandırarak İstanbul'da silah satmak için girişimlerde bulunduğu belirlenirken, operasyonla bunun önüne geçildi.