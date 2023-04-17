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Haberler Dünya Sudan ordusundan HDK mensuplarına orduya katılma çağrısı
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Sudan ordusu HDK mensuplarını orduya katılmaya çağırdı

Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensuplarına çağrıda bulunarak, orduya katılmalarını istedi. Açıklamada "Ülkenin onların desteğine hala ihtiyacı var" ifadesi kullanıldı

Sudan ordusundan HDK mensuplarına orduya katılma çağrısı
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AA

Sudan ordusunca, "Hızlı Destek mensuplarının tek bir kişinin hedef ve gündemine hizmet edecek bir araç olmaktan uzak olduklarını biliyoruz. Ülkenin onların desteğine hala ihtiyacı var." ifadesi kullanıldı.

AA'nın haberine göre ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, milis güç Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) başkentte ordu karargahındaki bazı binaları hedef aldığı ve keskin nişancılarla saldırı düzenlediği belirtildi.

"DURUM YAKINDA ÇÖZÜLECEK"

HDK mensuplarına, ülkelerine hizmet etmek için orduya katılmakta acele etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, "Daha önce ülkelerine hizmet etmiş olan HDK mensuplarının tek bir kişinin hedef ve gündemine hizmet edecek bir araç olmaktan uzak olduklarını biliyoruz. Ülkenin sizin desteğinize hala ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Verilen sözlere sadık kalınacağına dair halkın endişe etmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Güçlerimiz tutarlı ve ellerinden gelenin en iyisini yapıyor, görevlerini iyi bir ruhla yerine getiriyor. Durum yakında çözülecek. Umarız bu çılgınlıkta ısrar edenlerin aklı başına gelir ve bu rahatsız edici kabus sona erer." ifadesi kullanıldı.

ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkedeki çatışmalarda 56 sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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