Dikkat! Burada 3 ayda 27 kişi boğuldu!

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İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. SULAMA KANALINDA ÇIRPINIYORDU İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, dün gece Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde bir kadın, evinin penceresinden sulama kanalında çırpınan bir kadın görünce hemen polise haber verdi.

SABAH ARAMA ÇALIŞMASINDA BULUNDU İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, tarama yaptı fakat kimseye rastlamadı. Sabah su altı polisinin kanalda tekrar arama yapmasıyla yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir kadına ait cansız beden bulundu.

KİMLİK ARAŞTIRMASI YAPILIYOR Kadın sulama kanalından çıkartılarak otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Polis, kadının kimliğini ve olayın nasıl olduğunu çözmek için çalışma başlattı.