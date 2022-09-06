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Haberler Gündem 3. Sayfa
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Dikkat! Burada 3 ayda 27 kişi boğuldu!

Adana’da sulama kanalında bir kadına ait cansız beden bulundu. Polis, kadının kimliğini ve olayın nasıl olduğunu çözmek için çalışma başlattı. Bu olayla birlikte bu yıl haziran ayından itibaren aynı bölgede 27 kişi boğuldu

Dikkat! Burada 3 ayda 27 kişi boğuldu!
Dikkat! Burada 3 ayda 27 kişi boğuldu!
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İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi.

SULAMA KANALINDA ÇIRPINIYORDU

İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, dün gece Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde bir kadın, evinin penceresinden sulama kanalında çırpınan bir kadın görünce hemen polise haber verdi.

SABAH ARAMA ÇALIŞMASINDA BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, tarama yaptı fakat kimseye rastlamadı. Sabah su altı polisinin kanalda tekrar arama yapmasıyla yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir kadına ait cansız beden bulundu.

KİMLİK ARAŞTIRMASI YAPILIYOR

Kadın sulama kanalından çıkartılarak otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Polis, kadının kimliğini ve olayın nasıl olduğunu çözmek için çalışma başlattı.

Bu olayla birlikte bu yıl Haziran ayından itibaren 27 kişi boğulmuş oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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